Sept clubs de football, dont le Sporting de Charleroi côté wallon, vont bénéficier d'une aide financière du Fonds Jo Vanhecke, créé au sein de la Fondation Roi Baudouin, et qui soutient chaque année des projets de clubs de football qui sont axés sur la cohésion et l'inclusion, et/ou qui favorisent une ambiance sûre et conviviale autour du football.

Sept projets vont bénéficier d'un soutien financier de 3.000 à 7.500 euros, pour un montant total de 37.000 euros. "Le fil rouge qui traverse ces projets est l'implication active des (associations de) supporters pour créer ensemble la meilleure ambiance possible", selon le communiqué de la Fondation Roi Baudouin.

Du côté francophone, le Fonds Jo Vanhecke soutient une campagne de prévention de la Fondation Sporting de Charleroi contre toutes les formes d'exclusion, et en particulier, contre le racisme. Elle comprend entre autres un voyage pédagogique à Auschwitz.

Côté néerlandophone, six clubs vont être soutenus par le Fonds. Le Club Bruges et le FC Courtrai vont bénéficier d'une aide pour des projets visant à améliorer l'ambiance dans les stades, le FC Malines et le Cercle de Bruges pour des initiatives ayant pour but de bannir le matériel pyrotechnique des stades. Enfin, La Gantoise et Zulte Waregem vont recevoir un soutien pour des projets de prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie.

Le Fonds Jo Vanhecke a été créé en 2015 sous l'égide de la Fondation Roi Baudouin, avec le soutien de la Direction générale Sécurité & Prévention du SPF Intérieur, de l'Union belge de Football et de la Pro League. Il soutient chaque année des projets de clubs de football qui sont axés sur la cohésion et l'inclusion, et/ou qui favorisent une ambiance sûre et conviviale autour du football.

