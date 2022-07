Michel Vlap avait été prêté au club néerlandais la saison passée. Il y repart définitivement cette fois

Michel Vlap et Anderlecht c'est terminé. Arrivé voici trois saisons pour près de six millions d'euros, le Néerlandais présenté comme un joueur dans le style d'Hans Vanaken n'a jamais réussi à faire son trou à Saint-Guidon.

Michel Vlap rejoint définitivement le FC Twente. Veel succes, Michel. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 4, 2022

Le RSCA a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le FC Twente pour le transfert définitif du médian néerlandais de 25 ans chez les Tukkers.

Michel Vlap évoluait déjà à Twente la saison dernière sous forme de prêt. Il a cette fois signé un contrat de trois ans, avec option pour une saison de plus. Anderlecht avait déboursé 8 millions d'euros pour aller chercher Michel Vlap à Heerenveen en 2019.

Le Frison aura joué 39 matches officiels sous la vareuse du Sporting, sans parvenir à s'imposer dans l'effectif bruxellois. Il avait été prêté une première fois à l'Arminia Bielefeld, en Allemagne, en 2021, avant d'être prêté à Twente en août 2021.

