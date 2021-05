Après l'Union Saint-Gilloise, le FC Seraing fait son retour en division 1 après une longue absence.

Après le partage à domicile (1-1), les Métallos sont allés s'imposer 2-5 à Waasland-Beveren. Georges Mikautadze (22e sur penalty, 70e), Brahim Sabaouni (45e+4), Wagane Faye (61e) et Antoine Bernier (90e+4) ont griffé ce retour en D1 après 25 ans. Pourtant, les Waeslandiens avaient ouvert la marque Michael Frey sur penalty (15e, 1-0) et Danel Sinani avait remis les deux équipes à égalité (51e, 2-2).

Le début de rencontre a suivi le même scénario qu'à l'aller. Les Métallos se sont montrés plus entreprenants avec une première occasion pour Mikautadze servi par Bernier mais l'attaquant géorgien a tiré sur son défenseur (9e). Comme au Pairay aussi, Beveren a ouvert la marque par Frey sur un penalty accordé pour une faute de main de Faye (15e, 1-0). Après une carambole dans les seize mètres, le ballon a heurté la main d'un défenseur waeslandien et avec l'intervention du VAR, Alexandre Boucaut a accordé un penalty transformé par Mikautadze, qui a pris Nordin Jackers à contre-pied (22e, 1-1).

Ce goal n'a pas relancé les Sérésiens et Waasland-Beveren est apparu plus vif sans que cela ne génère d'occasions de but. Par contre, Seraing a alerté deux fois Jackers. Le gardien beverenois a bloqué une volée de Sami Lahssaini (43e) mais n'a rien pu faire sur une reprise de la tête de Sabaouni sur un coup franc botté par Adile Jallow (45e+4, 1-2).

A la reprise, les visités ont affiché plus de niaque notamment par Sinani, qui a lancé plusieurs assauts. Le Luxembourgeois était d'ailleurs au départ de l'action sur laquelle il a égalisé sur une dernière passe de Frey (51e, 2-2). Avec ce score, Seraing était toujours montant, mais il n'a pas reculé à l'image de Bernier, qui a alerté Jackers (60e). La défense waelandienne a dégagé plusieurs ballons et sur corner, Faye a parfaitement croisé sa reprise de la tête (61e, 2-3). Les visiteurs n'étaient pas rassasiés et Mikautadze a signé un doublé en profitant d'un rebond sur un tir renvoyé par Jackers (70e, 2-4). Ce n'était pas encore assez cuit pour les Liégeois et pour Bernier, qui a ajouté son grain de sel (90e+4, 2-5).

