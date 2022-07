Cet arrière gauche a été formé au FC Bruges.

L'arrière gauche Boli Bolingoli, 27 ans, arrive à Malines a annoncé le KVM. L'ancien joueur du Club de Bruges, de Saint-Trond, du Rapid de Vienne, du Celtic (qui l'a prêté à Basaksehir et Ufa) a signé un contrat de deux ans avec la formation de Jupiler Pro League.

𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑 🖋 I Boli Bolingoli tekende voor twee seizoenen en komt de linkerflank van KVM versterken 💛❤️



Meer info 👉 https://t.co/GtKClzCuaH#trotsoponzekleuren #Boliisnekakker — KV Mechelen (@kvmechelen) July 12, 2022

"Boli sait ce que c'est de jouer sous pression. Le Club (de Bruges), le Celtic, le Rapid, ce sont toutes des équipes de premier plan dans leur championnat. Et puis il y a ses matchs en Ligue des champions et en Europa League. Il peut nous donner une impulsion supplémentaire tant sur le plan défensif qu'offensif", a déclaré le directeur sportif du "Malinwa'" Tom Caluwé.

Le neveu de Roger Lukaku suit les traces de celui-ci qui avait rejoint Malines il y a 25 ans. "Je n'ai pas encore parlé à Roger du FC Malines", a déclaré le nouvel arrière gauche. "Je cherchais simplement à retrouver un club avec un esprit familial. Dès le premier contact, cela a été évident. Je veux rejouer et avoir du plaisir. C'est mon premier objectif au KV".

