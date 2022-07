Jacques Sys, rédacteur en chef de Sport/Foot Magazine, revient sur l'actualité footballistique du moment. Il évoque les situations du FC Bruges, de l'Anvers et de Robert Lewandowski.

Le Club de Bruges a remporté la Supercoupe et a réussi à attirer Casper Nielsen.

JACQUES SYS :"En attendant le transfert de Charles De Ketelaere au Milan AC, le champion de Belgique en titre a réussi un beau coup avec le recrutement de Nielsen, un milieu de terrain polyvalent qui construit le jeu et le casse quand il le faut. Il a été d'une valeur inestimable pour l'Union la saison dernière. Malgré le départ probable de De Ketelaere, le Club sera à nouveau le grand favori pour le titre car il peut s'appuyer sur un noyau important. Il ne sera cependant pas facile pour le nouveau T1 Carl Hoefkens, novice à ce niveau, de satisfaire les attentes de tout le monde. Il était frappant de voir à quel point Hoefkens s'emportait facilement dans son c...

JACQUES SYS :"En attendant le transfert de Charles De Ketelaere au Milan AC, le champion de Belgique en titre a réussi un beau coup avec le recrutement de Nielsen, un milieu de terrain polyvalent qui construit le jeu et le casse quand il le faut. Il a été d'une valeur inestimable pour l'Union la saison dernière. Malgré le départ probable de De Ketelaere, le Club sera à nouveau le grand favori pour le titre car il peut s'appuyer sur un noyau important. Il ne sera cependant pas facile pour le nouveau T1 Carl Hoefkens, novice à ce niveau, de satisfaire les attentes de tout le monde. Il était frappant de voir à quel point Hoefkens s'emportait facilement dans son coaching lors du match contre La Gantoise. Même s'il le faisait déjà la saison dernière dans son rôle d'assistant. On a aussi été surpris de voir comment Ruud Vormer est plus ou moins revenu en grâce au Club. Les nouveaux entraîneurs donnent souvent de nouvelles chances et de nouveaux chapitres peuvent dès lors s'écrire. C'est pareil à Anderlecht où Adrien Trebel est très proche de retrouver une place de titulaire sous Felice Mazzu alors que Vincent Kompany n'en voulait plus."SYS : "Nous devrons attendre de voir quelles autres recrues arriveront au Bosuil. Ensuite, il faudra mettre en place une équipe solide avec tous ces noms. Ce sera une tâche très difficile pour Mark van Bommel, notamment parce qu'il sera soumis à une forte pression. Il devra trouver rapidement le bon équilibre. Pas mal d'entraîneurs devront de toute façon recommencer certaines choses étant donné le temps qu'il reste pour transférer. Il reste encore cinq semaines de mercato et tout peut changer quasi chaque jour. L'avenir de Tarik Tissoudali à La Gantoise est encore incertain alors que Hein Vanhaezebrouck a travaillé les automatismes entre son ailier marocain et Hugo Cuypers ces dernières semaines."SYS : "Il fallait s'y attendre, même si Oliver Kahn criait sur tous les toits depuis un mois ou deux que Lewandowski devait finir de son contrat. Il le répétait sans cesse. Cela montre une fois de plus que vous ne devez pas tenir compte de ce genre de déclarations. Cela reste du bluff. Le Bayern va toucher près de 50 millions d'euros, mais va perdre une garantie de 50 buts par saison. Le départ de Lewandowski est en tout cas la meilleure chose pour les deux parties. Il est normal que le Bayern pense à construire une équipe sans Lewandowski vieillissant depuis un petit moment. Les possibilités sont nombreuses, d'autant que l'entraîneur Julian Nagelsmann préfère jouer avec un attaquant plus mobile, car il estime qu'ils sont plus difficiles à contrôler pour les défenseurs. Il avait d'ailleurs déjà changé le système à plusieurs reprises au cours de la saison dernière, pour que le Bayern soit moins dépendant du rendement de Lewandowski."