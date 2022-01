Le FC Bruges part en stage sans entraîneur principal et 7 joueurs dont 6 positifs au covid

Aux six joueurs positifs au covid s'ajoute Ignace Van der Brempt qui a été cas contact. Wesley n'est pas non plus du voyage puisque le Club a mis un terme à son prêt. Le Brésilien qui n'aura pas réussi son retour en Venise du nord retourne à Aston Villa.

Kamal Sowah est l'un des six joueurs brugeois positifs au covid. © belga