Le FC Bruges ne craque pas à l'Antwerp et remporte son 18e titre de champion de Belgique, son troisième consécutif

Menés à la mi-temps par le Great Old, les Blauw en Zwart ont renversé la vapeur en seconde période. Hans Vanaken sur pénalty, le remplaçant Jack Hendry et Sargis Adamyan sont les héros brugeois de ce dimanche. Le Club évite ainsi le scénario catastrophe d'il y a 25 ans où il s'était incliné au Bosuil et avait laissé filer le titre du côté du Lierse.

Hans Vanaken a relancé le FC Bruges peu après la pause en convertissant un pénalty obtenu par Noa Lang. © iStock