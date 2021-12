Si les Blauw en Zwart sont toujours à égalité au terme des rencontres de ce soir, c'est Leipzig qui passera l'hiver européen au chaud étant donné que les résultats directs entre les deux équipes seront pris en compte.

Le Club Bruges termine la phase de groupes de la Ligue des Champions par un match de prestige au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain ce mardi (18h45). Les Brugeois veulent terminer troisièmes du groupe A et passer l'hiver européen. Pour cela, ils doivent obtenir un meilleur résultat que Leipzig, qui reçoit Manchester City dans le même temps.

Au moment d'aborder cette dernière journée, Leipzig et le Club Bruges comptent le même nombre de points, 4, mais les Allemands partent avec l'avantage dans les affrontements directs (victoire 1-2 de Bruges à l'aller, victoire 0-5 de Leipzig au retour) et resteront devant en cas d'égalité au classement. Manchester City (12 points), assuré de la première place, et le PSG (8 points), également qualifié, joueront le rôle d'arbitres dans ce duel à distance.

Une victoire à Paris pourrait donc ne pas suffire aux Brugeois pour accrocher cette troisième place, qui permet de poursuivre l'aventure européenne, même si dans une autre compétition. "Nous n'avons pas le contrôle sur cela, donc nous ne devons pas nous en inquiéter", a expliqué l'entraîneur brugeois Philippe Clement. "Nous ferons tout pour obtenir un bon résultat contre le PSG. Nous devons rester réalistes. Nous ferons tout pour réaliser ce qui est dans nos possibilités. J'ai parlé de trois coups avant cette campagne. Nous en avons réussis deux. Maintenant, nous devons en ajouter un troisième." Clement estime que "finir troisième dans ce groupe, avec ces équipes, avec ces budgets" serait "un miracle".

Du côté du PSG, l'entraîneur Mauricio Pochettino a indiqué que ce match était "parfait" pour "améliorer certains aspects" du jeu parisien. Outre la bonne impression laissée à l'aller, les Brugeois se souviendront aussi que leur dernier passage à Paris s'était terminé par une courte défaite (1-0) avec un penalty manqué par Mbaye Diagne.

