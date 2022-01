La rencontre entre Genk et le FC Malines comptant pour la 24e journée du championnat de Belgique de football et prévue mercredi est reportée sur base du protocole covid, a annoncé la Pro League mardi soir.

"Cette décision fait suite à la demande du FC Malines. Conformément au protocole de test au Covid-19, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match", explique le communiqué. Une nouvelle date doit encore être trouvée.

Le FC Malines avait refusé de jouer son match à Oud-Heverlee Louvain samedi dernier, toujours en championnat, estimant là aussi être dans son bon droit de demander le report de la rencontre. Mais la Pro League n'avait pas accédé à sa demande suite à une interprétation différente de ce protocole covid.

Un protocole adapté mardi par l'Assemblée générale de la Pro League, a expliqué aussi cette dernière. La règle de base est qu'un report peut-être demandé à partir du moment où sept joueurs sont testés positifs. Sept joueurs qui doivent simplement être affiliés au club - peu importe s'ils sont dans le noyau A ou B - et non plus avoir disputé 30% des rencontres de la saison.

Les clubs doivent aussi à présent envoyer une liste de trois gardiens à la Pro League et si deux d'entre eux sont testés positifs, le club pourra demander un report de sa rencontre. L'un des deux doit être le gardien titulaire ou le gardien ayant joué le dernier match du club en question.

Ce nouveau protocole n'aurait pas d'effet rétroactif et le match OHL/Malines pourrait être dès lors sanctionné d'un forfait (5-0) contre les Malinois qui, si c'est le cas, tenteraient un recours, a précisé leur entraîneur Wouter Vrancken mardi lors du point presse d'avant-match.

