À partir de ce vendredi 4 mars, le deuxième numéro mensuel de Sport/Foot Magazine débarque dans les bonnes librairies et autres magasins. Un numéro rempli d'interviews, de reportages et d'analyses, le tout richement illustré. Demandez le programme !

Au menu de ce second numéro, vous retrouverez un reportage sur la remontada miraculeuse de l'Union Saint-Gilloise, le leader actuel du championnat qui voici dix ans avait un pied en quatrième division...

Notre dossier du mois sera consacré aux derbies. Que reste-t-il de ce sentiment de derby dans notre pays ? Ces duels si particuliers à l'esprit de clocher sont-ils encore autant attendus que par le passé ? Nous évoquerons aussi les dix derbies les plus prestigieux et électriques à l'étranger. Apprêtez-vous à vivre un véritable choc des cultures !

Nous nous entretiendrons en long et en large avec Wouter Vrancken, un entraîneur qui souhaite sortir de sa zone de confort au FC Malinois la saison prochaine et qui considère l'incertitude comme un atout.

Notre portrait du mois sera consacré à celui qui garde le temple diabolique avec brio depuis tant d'années. En 2009, Thibaut Courtois n'était que le sixième gardien du RC Genk. Depuis lors, il est tout simplement devenu le meilleur du monde. Vous découvrirez un homme insensible au stress et accro à la victoire au travers des témoignages de ceux qui l'ont côtoyé de près.

Nous comparerons aussi deux joueurs de générations totalement différentes, mais qui possèdent comme point commun d'être des esthètes sur échasses. Il s'agira de Paul Van Himst, la légende anderlechtoise et de Charles De Ketelaere, le nouveau wonderboy du FC Bruges.

Notre plongée dans les coulisses d'un club de Pro League vous emmènera dans les Cantons de l'Est à Eupen, le club le plus atypique de la première division.

On reviendra dans notre rétro sur la victoire en Coupe de Belgique de Lokeren voici dix ans. Un succès qui a fait vibrer toute une région et qui permettra de rendre un dernier hommage à Roger Lambrecht, l'emblématique président de l'époque, décédé voici quelques semaines.

Verstappen et les autres sports

Mais nous ne parlerons évidemment pas que de football, mais aussi d'autres sports. On vous parlera de la marque Max Verstappen, nouveau champion du monde de F1 qui a prolongé jusqu'en 2028 avec Red Bull et l'on vous proposera une infographie complète pour aborder la nouvelle saison de Formule 1, avec un nombre record de courses (malgré l'annulation de la manche russe).

Les femmes seront aussi mises à l'honneur dans ce numéro mensuel avec un retour sur les femmes les plus en vue dans le monde du sport et qui ont su démontrer le pouvoir du girlpower ces dernières années.

Retrouvez enfin nos autres rubriques avec une chronologie des 120 ans du Real Madrid, l'équipe oubliée du Standard de la saison 1970-71, un petit portrait de la Red Flame Justine Vanhaevermaet, un coup d'oeil sur le footballeur amateur, la chronique d'Imke Courtois et bien plus encore.

