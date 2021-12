Le derby brugeois et le choc entre l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise constituent les plats principaux au menu du 'Boxing Day' de la Jupiler Pro League, dont la 21e journée se jouera dimanche et lundi.

Dimanche, la journée s'ouvrira à 13h30 par le derby brugeois entre un Cercle (14e, 22 points) revigoré ces dernières semaines (quatre victoires de suite avant de tomber sur la pelouse de l'Union la semaine passée) et un Club (2e, 40 points) tenu en échec par Anderlecht après quatre succès de rang.

Le Club tentera de mettre la pression sur l'Union, qui reçoit La Gantoise à 18h30. Les Unionistes trônent en tête du championnat avec 46 points. La victoire miraculeuse (de 0-2 à la pause à 3-2 dans les arrêts de jeu) garantit aux troupes de Mazzu de finir l'année en tête. Mais les Jaune et Bleu voudront certainement terminer leur magnifique année 2021 par une victoire afin d'offrir un beau cadeau à leurs fervents supporters, privés pour une seule journée, comme tous les supporters, d'accès au stade après les dernières décisions du Codeco. En face, La Gantoise (5e, 33 points) affiche également une bonne forme, en témoignent les cinq victoires lors des six dernières journées.

Entre ces deux rencontres se joueront deux matchs à 16h. Le Standard (12e, 23 points) recevra Zulte Waregem (16e, 20 points). Les Liégeois, qui doivent encore jouer le match reporté contre le Beerschot, doivent s'imposer pour ne pas voir la 17e place, synonyme de barrage pour le maintien se rapprocher dangereusement. Actuellement, les Rouches possèdent 4 points de plus que Seraing, l'avant-dernier.

Dans le même temps, l'Antwerp (3e, 37 points) se rendra à Courtrai (7e, 31 points) afin de conserver sa place dans le top-4. Mais les 'Kerels' viennent d'enchaîner trois succès de suite.

Une dernière rencontre se jouera dimanche, à 21h00, celle entre Ostende (11e, 23 points) et Genk (9e, 26 points), qui ne doit plus perdre de plumes dans la course aux Champions playoffs.

La journée se poursuivra lundi. A 18h45, le Sporting Charleroi, 6e avec 32 points (dans l'attente d'une décision pour le match au Standard), recevra Oud-Heverlee Louvain (13e, 23 points). Les Zèbres devront digérer le départ au Spartak Moscou de Shamar Nicholson, auteur de 13 buts depuis le début du championnat.

Au même moment, Seraing (17e, 19 points) tentera de mettre un terme à une série de quatre défaites de rangs lors du déplacement à Malines (8e, 30 points).

A 21h, Anderlecht (4e, 35 points), invaincu depuis six journées, voudra confirmer sa bonne forme lors de la visite au Beerschot, lanterne rouge avec 9 unités. Enfin, le duel entre Saint-Trond (15e, 21 points) et Eupen (10e, 25 points) est aussi programmé à 21h.

La Jupiler Pro League effectuera alors une trêve pour reprendre en effet le 14 janvier.

