Au total, ils sont près de 250 footballeurs amateurs belges à avoir été barbotés. Seul ou accompagné, Bertrand* attendait patiemment le début de l'entraînement ou du match pour chaparder portables et portefeuilles dans les vestiaires. Son procès a eu lieu il y a quelques semaines.

Dans la salle du tribunal de Première Instance de Marche-en-Famenne, les bancs craquent. Au mur, les portraits classiques du Roi et de la Reine jurent à peine avec la peinture mi-saumon mi-jaunâtre. L'haleine tout juste rafraîchie par le brossage de dents matinal, une poignée d'individus visiblement familiers discutent le coup. " T'es là pour le vol ? " - " Ouais. J'aimerais bien voir sa gueule à ce mec. " Une rangée plus loin, un avocat se bidonne avec deux homologues. Il leur raconte une vieille histoire d'un de ses anciens clients qui volait dans des vestiaires sportifs la clé de la plus belle bagnole. Son trip se poursuivait ensuite sur les autoroutes où il faisait le Fangio à 200 km/h avant de restituer le bien en état... mais ailleurs.

...