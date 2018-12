Le Danois Frank Arnesen nouveau directeur technique du RSC Anderlecht

"Je suis heureux de vous présenter Frank Arnesen en tant que nouveau directeur technique", a déclaré Michael Verschueren, récemment promu au rang de directeur sportif du RSCA. "Il connaît notre club, mais il a également acquis de l'expérience au sein de grands clubs à l'étranger, comme le PSV, Tottenham et Chelsea. Il représente une grande valeur ajoutée pour le RSCA".

Frank Arnesen prendra ses nouvelles fonctions le 3 janvier. "Je suis heureux de rejoindre le RSCA. C'est un honneur d'avoir été joueur de ce club par le passé et d'en devenir désormais le directeur technique. J'espère écrire une belle histoire ici, avec la direction, le personnel sportif et les joueurs" a confié Arnesen qui a brièvement été entraîneur adjoint entre 1991 et 1994 au PSV avant de se tourner vers une carrière de dirigeant en Angleterre (Tottenham et Chelsea) et en Allemagne (Hambourg).

Avant de retrouver le PSV, où avait terminé sa carrière de joueur en 1988, il a occupé brièvement la fonction de directeur sportif au Metalist Kharkiv (février-mars 2014) en Ukraine et PAOK Salonique (juin 2015-février 2016) en Grèce.