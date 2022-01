Zulte Waregem qui a annoncé 8 joueurs positifs dans son noyau dont trois gardiens a déjà vu son match contre Ostende être reporté. Eupen qui a annoncé 14 joueurs positifs a demandé le report de son match contre le Cercle de Bruges. La Pro League a en revanche débouté la demande du FC Malines qui pourrait décider de ne pas jouer son match contre OHL. Un beau bordel qu'on essaie de vous résumer.

Huit joueurs, dont trois gardiens, ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé vendredi le club de Zulte Waregem apportant une précision à son communiqué de la veille.

Jeudi, le club de Jupiler Pro League avait annoncé "plusieurs cas positifs au sein de l'équipe première", conduisant à la remise de la rencontre de la 22e journée de championnat prévue contre Ostende samedi.

Selon le protocole Covid de la Pro League, un club peut demander le report d'un match si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs.

A EUPEN, LE REPORT DU MATCH CONTRE LE CERCLE EST ATTENDU

La KAS Eupen a annoncé vendredi que la bagatelle de 14 joueurs, ainsi que 2 membres du staff technique, ont été testés positifs au coronavirus. Le club germanophone a demandé à la Pro League de reporter son match contre le Cercle de Bruges prévu dimanche dans le cadre de la 22e journée de D1A. "Une réponse est attendue cette après-midi", a écrit la KAS dans son communiqué.

L'effectif eupenois est décimé par le covid. © iStock

"Toutes les personnes concernées par ces résultats positifs sont désormais en quarantaine", a précisé Eupen, 12e du classement avec le même nombre de points que le Cercle (11e, 25 pts). Jeudi, la Pro League a déjà reporté la rencontre de samedi entre Zulte Waregem et le KV Ostende en raison de nombreux cas dans les rangs du Essevee (8 dont 3 gardiens). Selon le protocole Covid de la Pro League, un club peut demander le report d'un match si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs. Avant la trêve, le duel entre Courtrai et l'Antwerp avait déjà être reporté en raison de nombreux cas positifs au sein du Great Old.

LA PRO LEAGUE NE VEUT PAS REPORTER LE MATCH DE MALINES

Le FC Malines envisage de ne pas jouer son match à Oud-Heverlee Louvain samedi après avoir été confronté au refus de la Pro League de le reporter suite à des cas de covid au sein de son effectif, a fait savoir le club de Jupiler Pro League dans un communiqué vendredi.

Gaetan Coucke, le gardien du FC Malines, positif au Covid ne pourra pas jouer si le match de son club n'était pas reporté. © iStock

La Pro League a en effet refusé sa demande de report, mais les club malinois s'estime dans son bon droit sur base du nouveau protocole de la Pro League en matière de coronavirus. Celui-ci prévoit qu'une rencontre peut être reportée si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs. Malines renseigne parmi les joueurs positifs au coronavirus Gaëtan Coucke, son gardien titulaire, et Maxime Wenssens, son gardien espoir, qui fait partie de son noyau A.

La Pro League considèrerait, elle, que Wenssens, 21 ans, n'entre pas en ligne de compte pour la règle des deux gardiens. Pour Malines, l'âge ne doit pas être le critère. "Si Maxime avait un an de plus, le match aurait bien été reporté", relève le directeur général Frank Lagast. "L'idée derrière cette règle était: deux de vos trois gardiens de l'équipe A sont positifs? Nous déplaçons le match. Une nuance dans les règles est strictement interprétée, alors que l'esprit n'est pas respecté."

Le FC Malines explique qu'il pourrait intenter une action en justice afin de forcer un report, mais qu'il ne le fera pas pour l'instant. "Qu'est-ce que le football belge et la santé des joueurs y gagnent? Je suis très déçu de cette décision. Nous adoptons toujours une attitude constructive afin de rechercher un consensus au sein de la Pro League et voilà ce que nous obtenons", a ajouté Lagast. "Aussi regrettable que cela puisse paraître, nous envisageons de ne pas jouer le match demain", poursuit le directeur général. "Les joueurs, le staff et le club ne peuvent pas accepter cela. Nous espérons que la commission du calendrier nous donnera satisfaction et respectera l'esprit de la règle qui a été approuvée par l'Assemblée générale dans son ensemble."

Le capitaine Rob Schoofs estime lui qu'il s'agit d'une "gifle pour tous les jeunes joueurs qui s'entraînent avec l'équipe A pour avoir leurs chances". "Le FC Malines possède six jeunes qui font partie du noyau A, s'entraînent avec nous tous les jours et font des minutes dans notre équipe A. C'est injuste pour ces jeunes joueurs", a détaillé le capitaine.

Huit joueurs, dont trois gardiens, ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé vendredi le club de Zulte Waregem apportant une précision à son communiqué de la veille. Jeudi, le club de Jupiler Pro League avait annoncé "plusieurs cas positifs au sein de l'équipe première", conduisant à la remise de la rencontre de la 22e journée de championnat prévue contre Ostende samedi. Selon le protocole Covid de la Pro League, un club peut demander le report d'un match si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs.A EUPEN, LE REPORT DU MATCH CONTRE LE CERCLE EST ATTENDU La KAS Eupen a annoncé vendredi que la bagatelle de 14 joueurs, ainsi que 2 membres du staff technique, ont été testés positifs au coronavirus. Le club germanophone a demandé à la Pro League de reporter son match contre le Cercle de Bruges prévu dimanche dans le cadre de la 22e journée de D1A. "Une réponse est attendue cette après-midi", a écrit la KAS dans son communiqué."Toutes les personnes concernées par ces résultats positifs sont désormais en quarantaine", a précisé Eupen, 12e du classement avec le même nombre de points que le Cercle (11e, 25 pts). Jeudi, la Pro League a déjà reporté la rencontre de samedi entre Zulte Waregem et le KV Ostende en raison de nombreux cas dans les rangs du Essevee (8 dont 3 gardiens). Selon le protocole Covid de la Pro League, un club peut demander le report d'un match si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs. Avant la trêve, le duel entre Courtrai et l'Antwerp avait déjà être reporté en raison de nombreux cas positifs au sein du Great Old.Le FC Malines envisage de ne pas jouer son match à Oud-Heverlee Louvain samedi après avoir été confronté au refus de la Pro League de le reporter suite à des cas de covid au sein de son effectif, a fait savoir le club de Jupiler Pro League dans un communiqué vendredi. La Pro League a en effet refusé sa demande de report, mais les club malinois s'estime dans son bon droit sur base du nouveau protocole de la Pro League en matière de coronavirus. Celui-ci prévoit qu'une rencontre peut être reportée si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs. Malines renseigne parmi les joueurs positifs au coronavirus Gaëtan Coucke, son gardien titulaire, et Maxime Wenssens, son gardien espoir, qui fait partie de son noyau A. La Pro League considèrerait, elle, que Wenssens, 21 ans, n'entre pas en ligne de compte pour la règle des deux gardiens. Pour Malines, l'âge ne doit pas être le critère. "Si Maxime avait un an de plus, le match aurait bien été reporté", relève le directeur général Frank Lagast. "L'idée derrière cette règle était: deux de vos trois gardiens de l'équipe A sont positifs? Nous déplaçons le match. Une nuance dans les règles est strictement interprétée, alors que l'esprit n'est pas respecté." Le FC Malines explique qu'il pourrait intenter une action en justice afin de forcer un report, mais qu'il ne le fera pas pour l'instant. "Qu'est-ce que le football belge et la santé des joueurs y gagnent? Je suis très déçu de cette décision. Nous adoptons toujours une attitude constructive afin de rechercher un consensus au sein de la Pro League et voilà ce que nous obtenons", a ajouté Lagast. "Aussi regrettable que cela puisse paraître, nous envisageons de ne pas jouer le match demain", poursuit le directeur général. "Les joueurs, le staff et le club ne peuvent pas accepter cela. Nous espérons que la commission du calendrier nous donnera satisfaction et respectera l'esprit de la règle qui a été approuvée par l'Assemblée générale dans son ensemble." Le capitaine Rob Schoofs estime lui qu'il s'agit d'une "gifle pour tous les jeunes joueurs qui s'entraînent avec l'équipe A pour avoir leurs chances". "Le FC Malines possède six jeunes qui font partie du noyau A, s'entraînent avec nous tous les jours et font des minutes dans notre équipe A. C'est injuste pour ces jeunes joueurs", a détaillé le capitaine.