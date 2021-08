Le Ninja qui a mis un terme à son contrat le liant à l'Inter est un ancien joueur et un ambassadeur du rival de la ville anversoise: le Beerschot.

Radja Nainggolan est cité à l'Antwerp et pourrait y signer un contrat de deux ans, rapporte la presse belge vendredi. L''Anversois, 33 ans, est arrivé en Belgique vendredi midi, accueilli par le président de l'Antwerp Paul Gheyssens.

Radja Nainggolan pourrait ainsi effectuer son retour en Belgique. La semaine dernière, l'Inter Milan et Radja Nainggolan avaient mis fin "d'un commun accord" à leur contrat. Nainggolan était arrivé à l'Inter Milan en 2018 en provenance de l'AS Rome. Lors de la saison 2019-2020, il avait été prêté à Cagliari avant d'être à nouveau prêté au club sarde pendant six mois en janvier dernier.

🔴⚪ | Radja Nainggolan est déjà au Bosuil. 🦉



[📸: G.MAX Agency] pic.twitter.com/TVVnWgv0aJ — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 13, 2021

L'ancien Diable Rouge a joué 41 rencontres pour les Nerazzuri et a inscrit sept buts. Issue du Germinal Beerschot, l'Anversois a passé ensuite la majeure partie de sa carrière en Italie portant le maillot de Piacenza (2005-2010), Cagliari (2010-2014) et l'AS Roma donc (2014-2018), puis de l'Inter.

Radja Nainggolan est cité à l'Antwerp et pourrait y signer un contrat de deux ans, rapporte la presse belge vendredi. L''Anversois, 33 ans, est arrivé en Belgique vendredi midi, accueilli par le président de l'Antwerp Paul Gheyssens. Radja Nainggolan pourrait ainsi effectuer son retour en Belgique. La semaine dernière, l'Inter Milan et Radja Nainggolan avaient mis fin "d'un commun accord" à leur contrat. Nainggolan était arrivé à l'Inter Milan en 2018 en provenance de l'AS Rome. Lors de la saison 2019-2020, il avait été prêté à Cagliari avant d'être à nouveau prêté au club sarde pendant six mois en janvier dernier. L'ancien Diable Rouge a joué 41 rencontres pour les Nerazzuri et a inscrit sept buts. Issue du Germinal Beerschot, l'Anversois a passé ensuite la majeure partie de sa carrière en Italie portant le maillot de Piacenza (2005-2010), Cagliari (2010-2014) et l'AS Roma donc (2014-2018), puis de l'Inter.