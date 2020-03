Les matches de Division 1A (Jupiler Pro League) et Division 1B (Proximus League) ainsi que les rencontres de Women's Superleague prévus ce weekend se joueront à huis clos, tandis que la finale de la Coupe de Belgique, prévue le 22 mars, est reportée, ont annoncé l'Union belge de football et la Pro League jeudi.

"A la suite d'une concertation ce jeudi matin avec le Cabinet du Ministre de la Santé publique De Block et avec le Ministre de l'Intérieur De Crem, la Pro League, en concertation avec la fédération, a décidé d'appliquer cette mesure", explique la Pro League.

La 30e et dernière journée de la phase classique du championnat se déroulera dimanche à 18h, avec pour enjeu, le dernier ticket pour les playoffs I et le maintien en D1A.

Trois équipes, Malines (44 points), Genk (44 points) et Anderlecht (43 points), peuvent encore décorcher la 6e place, la dernière qualificative pour les playoffs I. Dimanche, Genk recevra Malines tandis qu'Anderlecht ira à Saint-Trond.

Deux équipes sont concernées par la lutte pour le maintien: Ostende (22 points) et Waasland-Beveren (20 points). Les Côtiers iront au Cercle de Bruges, assuré de son maintien la semaine passée, et les Waeslandiens recevront La Gantoise.

La finale retour de la D1B aura lieu samedi à Louvain entre OHL et le Beerschot. Les Anversois avaient gagné 1-0 le match aller. Le vainqueur sera promu en D1A la saison prochaine.

Tous ces matches se dérouleront devant des tribunes vides.

La finale de la Coupe de Belgique, qui devait opposer le FC Bruges à l'Antwerp le dimanche 22 mars au Stade Roi Baudouin, est reportée à une date ultérieure.

Mardi, après que le gouvernement fédéral a recommandé d'annuler les rassemblements de plus de 1000 personnes en intérieur, la Pro League avait annoncé que les matches de ce weekend se joueraient devant public, avant d'annoncer le huis clos deux jours plus tard.

"Bien que les directives émises mardi par le Conseil national de sécurité aient indiqué que les matchs en plein air pouvaient se dérouler avec la présence du public, nous avons décidé aujourd'hui de faire un pas supplémentaire et en conséquence de faire jouer nos matchs de ce week-end sans public dans les stades", affirme Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League.

"Tant pour nos clubs comme pour nos supporters, cela n'a pas été une décision évidente d'imposer que se disputent dans des stades vides les derniers matchs de la compétition régulière ou la finale de 1B, mais dans le contexte social actuel, nous devons prendre un maximum de précautions pour nos supporters, nos équipes et la société. La santé et l'intérêt social priment bien entendu en ces temps. Nous appelons nos supporters à encourager leur équipe plus que jamais depuis leur domicile et à suivre les directives des autorités".

Dans le football amateur aussi, les compétitions ont été suspendues.

