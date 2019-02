Le Club ralenti par le Cercle lors d'un derby brugeois tendu (2-2)

Le Club de Bruges a mené par deux fois dans cette rencontre. Après un bonne entame de match, les hommes d'Ivan Leko ont logiquement débloqué le marquoir grâce à une 'Madjer' de Wesley (12e). Un but contre son camp malheureux de Sofyan Amrabat (27e) a cependant relancé un Cercle brugeois plutôt discret jusque là. Les Blauw en Zwart, qui avaient marqué le pas après le but d'ouverture, ont alors relancé la machine. Le but du 1-2 est tombé avant la pause grâce à une combinaison Wesley-Vormer-Schrijvers, conclue par ce dernier du plat du pied (40e).

Pied sur le ballon, le Club a endormi la rencontre et semblait en mesure de pouvoir gérer son avance sans prendre de risques. Déjà à l'origine du premier but des siens, Irvin Cardona a cependant profité d'un ballon contré pour récupérer la balle dans le rectangle et placer entre les jambes de Horvath le but égalisateur (65e).

Ce but a semblé couper les jambes des Blauw en Zwart qui ont continué à dominer la rencontre mais n'ont pas fait grand chose pour inquiéter le gardien adverse Nardi. L'impuissance des hommes d'Ivan Leko a laissé place à une fin de match tendue. L'exclusion pour deux jaunes de Johanna Omolo (90e+4) a précédé de quelques minutes une altercation musclée entre joueurs des deux équipes. Une mêlée qui trouve son origine dans la provocation de Cardona qui a planté le drapeau de son club au centre du terrain.

Frustré, le Club de Bruges, 46 points, s'installe certes à la deuxième place en solitaire mais est relégué à 11 points du leader Genk. Le Cercle prend un point très symbolique devant son public mais court toujours après une victoire qui lui échappe depuis le 16 décembre dernier. Les Verts sont 11es avec 27 points.