Le Club de Bruges vient à bout de St-Trond et revient à six points de Genk

Malgré une première période très serrée avec peu d'espaces, les hommes d'Ivan Leko ont réussi à se créer une opportunité d'ouvrir le score avec Diatta, dont la tentative a été stoppée par un réflexe étourdissant de Steppe (16e). Cela n'était toutefois pas suffisant pour déstabiliser un St-Trond bien en place.

En début de deuxième période, Bruges a donc haussé le rythme et accentué la pression. Cela n'a rien produit de bien concret mais le danger est tout de même arrivé avec un essai à distance de Denswil qui s'est écrasé sur la barre (58e). La situation s'est donc débloquée sur une phase arrêtée. Lors d'un corner brugeois, De Peter a mis Wesley au tapis et contraint l'arbitre à indiquer le point de penalty. Plein de sang froid, Hans Vanaken a pris Steppe à contrepied pour inscrire son 9e but de la saison en championnat.

Bruges fait donc une très bonne opération au classement alors que St-Trond (46 points) manque l'occasion de s'installer à la troisième place occupée par le Standard (47 points). (Belga)