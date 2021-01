Le Club de Bruges pensait avoir fait le plus dur à la mi-temps mais s'est occasionné des frayeurs à Saint-Trond lors de sa rencontre la 30e journée de Jupiler Pro League pour finalement s'imposer 1-2, dimanche en fin de soirée. Les Brugeois font la bonne opération du week-end. Ils comptent désormais 42 points après 20 rencontres, 4 de plus que Genk, deuxième. Aucun des plus proches poursuivants des champions en titre n'ont gagné ce week-end.

Bas Dost avait marqué lors de ses débuts dans ses trois clubs précédents. Son premier match avec le Club de Bruges n'a pas dérogé pas à la règle. Le nouvel attaquant néerlandais des Gazelles ouvrait le score dès la 13e minute d'une reprise de volée surpuissante sur un centre au cordeau de Charles De Ketelaere. Les Brugeois monopolisaient ensuite le ballon et passaient le plus clair de leur temps à faire courir les Trudonnaires et à chercher Bas Dost dans la surface, sans se créer de véritable occasion. Il a fallu attendre la 35e minute pour voir Noa Lang doubler la mise pour les hommes de Philippe Clément. Les Trudonnaires avaient toutes les peines du monde à se montrer dangereux et Bruges rentrait aux vestiaires avec un avantage mérité de deux buts.

Les hommes de Peter Maes sont revenus sur le terrain avec de meilleures intentions et se montraient étaient rapidement dangereux, d'abord sur une mauvaise sortie de Simon Mignolet que Jorge Teixeira ne parvenait pas à pousser au fond (48e), ensuite lorsque Duckens Nazon, entré au jeu à la pause, envoyait une frappe puissante juste à côté des buts. Le tournant arrivait quelques minutes plus tard quand Steve De Ridder échappait miraculeusement à l'expulsion pour une semelle sur De Ketelaere (50e) et envoyait un ballon parfait sur le crâne de Jonathan Buatu qui réduisait l'écart quelques minutes plus tard (55e), devenant ainsi le premier joueur à inscrire un but contre le Club de Bruges en Jupiler Pro League depuis Makhtar Gueye avec Ostende la 8 novembre 2020.

Les Brugeois, méconnaissables en seconde période, se faisaient encore des frayeurs lorsque Nazon, seul face à Mignolet mais gêné par le retour de Clinton Mata, touchait l'extérieur du poteau brugeois (64e). David Okereke, entré à la pause à la place de Dost, loupait l'occasion de rassurer les Brugeois en perdant son face à face avec Daniel Schmidt (67e).

Et les Blauw en Zwart avaient besoin d'être rassurés, car Chris Dunkin était à deux doigts d'égaliser mais Mignolet s'interposait bien (69e).

Ce n'est pas un but qui mettait les Brugeois à l'abri mais un carton rouge, distribué à Nazon pour un coup de coude sur Kossonou au milieu du jeu (86e). Les hommes de Philippe Clément géraient la fin de rencontre et commencent donc l'année 2021 par une victoire, plus compliquée que prévue.

Au classement, le Club de Bruges (42 points) profite des défaites conjointes de Genk, Charleroi, Anderlecht et de l'Antwerp pour accroître son avance en tête de la Jupiler Pro League alors que Saint-Trond est 15e avec 20 points.

Bas Dost avait marqué lors de ses débuts dans ses trois clubs précédents. Son premier match avec le Club de Bruges n'a pas dérogé pas à la règle. Le nouvel attaquant néerlandais des Gazelles ouvrait le score dès la 13e minute d'une reprise de volée surpuissante sur un centre au cordeau de Charles De Ketelaere. Les Brugeois monopolisaient ensuite le ballon et passaient le plus clair de leur temps à faire courir les Trudonnaires et à chercher Bas Dost dans la surface, sans se créer de véritable occasion. Il a fallu attendre la 35e minute pour voir Noa Lang doubler la mise pour les hommes de Philippe Clément. Les Trudonnaires avaient toutes les peines du monde à se montrer dangereux et Bruges rentrait aux vestiaires avec un avantage mérité de deux buts. Les hommes de Peter Maes sont revenus sur le terrain avec de meilleures intentions et se montraient étaient rapidement dangereux, d'abord sur une mauvaise sortie de Simon Mignolet que Jorge Teixeira ne parvenait pas à pousser au fond (48e), ensuite lorsque Duckens Nazon, entré au jeu à la pause, envoyait une frappe puissante juste à côté des buts. Le tournant arrivait quelques minutes plus tard quand Steve De Ridder échappait miraculeusement à l'expulsion pour une semelle sur De Ketelaere (50e) et envoyait un ballon parfait sur le crâne de Jonathan Buatu qui réduisait l'écart quelques minutes plus tard (55e), devenant ainsi le premier joueur à inscrire un but contre le Club de Bruges en Jupiler Pro League depuis Makhtar Gueye avec Ostende la 8 novembre 2020. Les Brugeois, méconnaissables en seconde période, se faisaient encore des frayeurs lorsque Nazon, seul face à Mignolet mais gêné par le retour de Clinton Mata, touchait l'extérieur du poteau brugeois (64e). David Okereke, entré à la pause à la place de Dost, loupait l'occasion de rassurer les Brugeois en perdant son face à face avec Daniel Schmidt (67e). Et les Blauw en Zwart avaient besoin d'être rassurés, car Chris Dunkin était à deux doigts d'égaliser mais Mignolet s'interposait bien (69e). Ce n'est pas un but qui mettait les Brugeois à l'abri mais un carton rouge, distribué à Nazon pour un coup de coude sur Kossonou au milieu du jeu (86e). Les hommes de Philippe Clément géraient la fin de rencontre et commencent donc l'année 2021 par une victoire, plus compliquée que prévue. Au classement, le Club de Bruges (42 points) profite des défaites conjointes de Genk, Charleroi, Anderlecht et de l'Antwerp pour accroître son avance en tête de la Jupiler Pro League alors que Saint-Trond est 15e avec 20 points.