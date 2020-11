Le Club de Bruges a rejoint Charleroi en tête du classement de la Jupiler Pro League après douze journées. Les champions de Belgique ont mis a profit, dimanche, leur déplacement à Ostende en s'imposant 1-3. Rits (32e), Diatta (81e) et Badji (90e) ont inscrit les buts brugeois. Gueye (38e) a été le buteur ostendais.

Les hommes de Philippe Clement comptent 23 points tout comme le Sporting carolo mais a joué un match de plus pour y parvenir. Après ce 2e revers consécutif, Ostende occupe la 11e place et possède 15 points après onze rencontres.

Agréable surprise de ce début de compétition, la formation ostendaise s'offrit la première possibilité de but dès la 5e minute. Hjulsager obligea Mignolet a démontrer son talent.

Malmenés par le Borussia Dortmund mercredi en Ligue des Champions, les Brugeois éprouvaient de la peine prendre la maîtrise du jeu. Ils trouvèrent pourtant l'ouverture. A la suite d'un coup de coin, Vormer centrait sur la tête de Rits, esseulé dans le rectangle (0-1, 32e).

Ostende ne resta pas longtemps mené. Gueye, son attaquant sénégalais très remuant, s'illustrait en mettant la défense brugeoise dans sa poche pour conclure à ras de terre (1-1, 38e).

A la reprise, le jeu demeura assez équilibré. A la 59e minute Bataille écopa d'un carton jaune qui allait avoir de sérieuses conséquences.

Ostende hérita d'une belle possibilité quand l'envoi de D'Arpino, dévié par Vormer, obligea Mignolet à sauver son domaine (62e).

Le tournant du match se situa à la 76e minute. Bataille fut renvoyé aux vestatires après un second bristol jaune délivré consécutif à une faute sur Charles De Ketelaere qui venait de remplacer Noa Lang.

Dès lors Bruges appuya ses actions. Hubert sauva devant De Ketelaere (80e) mais dut se retourner une minute plus tard sur un tir de loin de Diatta (1-2, 81e) et puis encore à la 90e quand Badji conclut de près dans le but vide un ultime contre brugeois.

