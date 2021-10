Le Club de Bruges a provisoirement repris les commandes de la D1A. Samedi, les doubles champions de Belgique en titre se sont imposés 1-2 sur le terrain synthétique de Saint-Trond pour le compte de la 13e journée de championnat.

Titularisé par Philippe Clement pour sa capacité à peser dans le rectangle, le Néerlandais Bas Dost a refroidi le Stayen après 40 secondes de jeu à peine, ponctuant un beau mouvement de son compatriote Noa Lang (0-1, 1re).

Les Gazelles auraient pu, ou dû, inscrire un deuxième but mais Dost et Ruud Vormer ont vu leur frappe heurter ou effleurer les poteaux trudonnaires.

L'équipe de Bernd Hollerbach, jusque-là quasiment invisible sur le plan offensif, a égalisé sur une phase arrêtée mal dégagée par les Brugeois. L'Allemand Robert Bauer a récupéré le cuir face au but et a crucifié Simon Mignolet d'un tir à bout pourtant (1-1, 24e).

Au retour des vestiaires, l'expérimenté Dost a encore fait parler son sens du but. L'ancien buteur du VfL Wolfsburg et du Sporting a marqué d'une tête croisée sur un service d'Eduard Sobol. Averti, Noa Lang sera suspendu pour la prochaine rencontre et manquera le choc contre le Standard le weekend prochain.

Au classement, les Brugeois sont désormais en tête avec 26 points, devant l'Union (25), Malines et Charleroi (23). Les Canaris sont treizièmes (15 pts).

Dimanche, quatre duels sont au programme. Les promus de l'Union Saint-Gilloise se déplaceront à La Gantoise (21h) et peuvent reprendre la tête en cas de victoire.

Titularisé par Philippe Clement pour sa capacité à peser dans le rectangle, le Néerlandais Bas Dost a refroidi le Stayen après 40 secondes de jeu à peine, ponctuant un beau mouvement de son compatriote Noa Lang (0-1, 1re). Les Gazelles auraient pu, ou dû, inscrire un deuxième but mais Dost et Ruud Vormer ont vu leur frappe heurter ou effleurer les poteaux trudonnaires. L'équipe de Bernd Hollerbach, jusque-là quasiment invisible sur le plan offensif, a égalisé sur une phase arrêtée mal dégagée par les Brugeois. L'Allemand Robert Bauer a récupéré le cuir face au but et a crucifié Simon Mignolet d'un tir à bout pourtant (1-1, 24e). Au retour des vestiaires, l'expérimenté Dost a encore fait parler son sens du but. L'ancien buteur du VfL Wolfsburg et du Sporting a marqué d'une tête croisée sur un service d'Eduard Sobol. Averti, Noa Lang sera suspendu pour la prochaine rencontre et manquera le choc contre le Standard le weekend prochain. Au classement, les Brugeois sont désormais en tête avec 26 points, devant l'Union (25), Malines et Charleroi (23). Les Canaris sont treizièmes (15 pts). Dimanche, quatre duels sont au programme. Les promus de l'Union Saint-Gilloise se déplaceront à La Gantoise (21h) et peuvent reprendre la tête en cas de victoire.