Le Club de Bruges large vainqueur à La Gantoise

Les troupes d'Ivan Leko (22 points) creusent ainsi l'écart en tête du classement et comptent provisoirement cinq points d'avance sur le Racing Genk, deuxième, qui se déplace au Cercle de Bruges en soirée (20h00), sept sur l'Antwerp, battu 2-0 à Saint-Trond samedi, et neuf sur Anderlecht, auquel le Standard rend visite à 18 heures. Le Club de Bruges n'avait plus gagné à Gand depuis mai 2016.

La "Bataille des Flandres" a démarré pied au plancher, avec des attaques de part et d'autre.

Les deux formations n'hésitaient pas à tenter leur chance au but, sans toutefois parvenir à se montrer réalistes.

Il faut dire que les deux gardiens croates, le Gantois Lovre Kalinic et le Brugeois Karlo Letica, veillaient au grain.

Sur une énième tentative cadrée des Buffalos, le Club de Bruges contre-attaqua en lançant Arnaut Groeneveld Denjuma (ex-NEC Nimègue) sur le côté gauche.

Le milieu de terrain néerlandais déboula sur son flanc et résista à tous ses poursuivants, avant de tromper Kalinic d'une frappe puissante qui se logea dans le plafond du but (0-1, 33e).

La Gantoise tenta de réagir par l'entremise notamment de Jonathan David, mais Letica repoussa son tir (45e). Dans la foulée, Giorgi Chakvetadze se présenta seul devant le portier brugeois, sans toutefois réussir à cadrer sa frappe.

Au retour des vestiaires, le Club de Bruges creusa l'écart dès la 49e. Danjuma, encore lui, était à nouveau lancé en profondeur dans le couloir. Il servit ensuite Wesley dans le rectangle, ce dernier fusillant Kalinic à bout portant.

Danjuma fut même tout proche d'inscrire le troisième but de la partie à l'heure de jeu, mais sa tête fut repoussée sur la ligne par Kalinic.

Ce n'était cependant que partie remise pour le Club de Bruges.

Wesley (75) se montra en effet plus prompt que la défense des Buffalos et trompa pour la deuxième fois de l'après-midi Kalinic à un quart d'heure du terme de la partie. Le jeune attaquant de 21 ans inscrivit même un triplé à la 82e d'un tir placé dans le rectangle.

Au classement, le Club de Bruges, toujours invaincu en championnat, conforte sa première place avec 22 points.

La Gantoise reste coincée à la cinquième place avec 13 points. Son entraîneur Yves Vanderhaeghe est plus que jamais sur la sellette...