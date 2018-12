Le Club de Bruges finit par faire plier la lanterne rouge

Lanterne rouge de la Jupiler Pro League, Lokeren a tenu le choc face aux Brugeois durant plus d'une heure de jeu proposant même quelques incursions dans le rectangle adverse. Jovanovic piquait ainsi une tête dans les mains d'Horvath à la 59e minute. Jusque là il est vrai les occasions n'étaient guère légions avec par exemple un seul tir cadré en première période pour le Club Bruges, pour deux à Lokeren. La dernière demi-heure s'animait cependant un peu plus.

Bruges finissait par trouver l'ouverture à la 69e minute de jeu. Schrijvers offrait un bon ballon à Ruud Vormer à peine monté au jeu cinq minutes plus tôt. Le Soulier d'Or plaçait les Blauw & Zwart aux commandes (0-1). Ce sera l'unique but de la partie même si Horvath a du s'employer quelques instants plus pour écarter le danger waeslandien.

Cela permet au Club de Bruges, 2e avec 41 pts, de rester à la même distance de Genk, leader autoritaire avec 48 points. Les Limbourgeois se sont imposés mercredi face à La Gantoise 3 buts à 1. Les Waeslandiens demeurent eux à la dernière place du classement avec 14 unités à trois longueurs de Mouscron et 6 déjà de Waasland-Beveren.

La dernière rencontre de l'ultime journée de l'année 2018 verra précisément Wassland-Beveren se déplacer à Anderlecht (20h30). Les 'Mauves', sous la houlette de l'intérimaire Karim Belhocine, sont 6e au classement avec 31 points, tout comme La Gantoise, 7e, mais derrière Saint-Trond, 5e avec 33 points.

Les Anderlechtois voudraient s'offrir une petite bouffée d'oxygène avant la trêve hivernale. Le licenciement de Hein Vanhaezebrouck et son remplacement par Karim Belhocine n'a pas (encore) provoqué le "choc psychologique" escompté. Samedi dernier, Anderlecht avait sombré à Mouscron (3-1).

Le championnat de Belgique reprendra ses droits ensuite le 18 janvier.