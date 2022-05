Après le 0-0 entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise, dimanche après-midi, le second match de la deuxième journée des Champions playoffs a vu Anderlecht et le Club Bruges se quitter sur le même score (0-0) en soirée, un cinquième partage lors de leurs six dernières rencontres. Au classement, les Brugeois (40 points) sont toujours à trois points de l'Union (43 points) et Anderlecht, 4e, compte 33 points, tout comme l'Antwerp.

Les blessures de Yari Verschaeren et de Lior Refaelov n'étant pas résorbées, Vincent Kompany a fait appel à Francis Amuzu et à Kristian Arnstad, 18 ans, qui n'avait été titularisé qu'une seule fois jusqu'ici le 10 octobre 2020 précisément contre le Club de Bruges. Alfred Schreuder n'a apporté aucune modification à son onze de base et a de nouveau fait confiance à Noa Lang et Tajon Buchanan. La rencontre a failli débuter par un coup de tonnerre suite à une poussée de Lisandro Magallan dans le dos de Charles De Ketelaere. L'attaquant brugeois réclama un penalty mais Nathan Verboomen et le VAR ne le lui ont pas accordé (2e). Les deux équipes ont alors eu des occasions de passer devant mais Hendrik Van Crombrugge a sauvé Anderlecht en remportant son duel face à Lang (10e) De l'autre côté, Simon Mignolet a également signé un bel arrêt sur une frappe enroulée d'Arnstad servi par Amuzu (40e). Dans le temps additionnel, Wesley Hoedt, qui a vu que le gardien brugeois était trop avancé, a failli marquer un but de classe mondiale depuis sa propre moitié de terrain mais Mignolet est parvenu à repousser le ballon hors du cadre (45e+2). À la pause, Kompany a effectué deux changements: il a remplacé Magallan, averti (14e), et Joshua Zirkzee, blessé, par Hannes Delcroix et Benito Raman (46e), qui a directement frappé au but (47e). Par la suite, les choses n'ont pas beaucoup évolué et les deux coachs ont encore effectué des changements: chez les Mauves, Anouar Ait El Hadj a remplacé Amuzu (66e) et dans le camp des Blauw & Zwart, Sargis Adamyan et Eder Balanta ont supplée De Ketelaere (66e) et Dennis Odoi (67e). Les visiteurs sont passés près du but par Clinton Mata, qui a envoyé un missile sur le poteau gauche, le ballon a rebondi sur le dos de Van Crombrugge sans franchir la ligne (68e). Sans un retour in extremis de Brandon Mechele, Raman, qui a profité d'une bévue de Stanley Nsoki, aurait porté les Bruxellois au commandement (75e). Anderlecht a encore manqué une opportunité par El Hadj: après avoir reçu en retour un ballon de Raman, l'ailier a tiré sur le mollet de Jack Hendry (87e).