La crise couve au Club de Bruges, sevré de victoire depuis quatre matches et largement défait (0-5) par Leipzig mercredi en Ligue des Champions. S'il veut s'en sortir, le Club n'a pas vraiment le droit à l'erreur dimanche (13h30) sur la pelouse de Genk, son dauphin la saison dernière, lors de la 16e journée de D1A.

Les Brugeois n'avaient plus connu pareille série depuis près d'un an. Tenus en échec à domicile par le Standard puis battu à Malines, ils accusent désormais sep longueurs de retard sur l'Union Saint-Gilloise, aussi surprenante que chatoyante. Genk, 8e, est aussi en mauvaise posture après sa défaite au Beerschot et se doit de réagir devant ses fans. Mercredi prochain, les deux formations se retrouveront dans le Limbourg lors d'un huitième de finale de Coupe de Belgique qui sent la poudre. Cette 16e journée de championnat s'ouvrira vendredi soir par la réception, à guichets fermés, d'Oud-Heverlee Louvain par l'Union Saint-Gilloise.

La RUSG reste sur six succès de rang et tout semble lui réussir pour l'instant. L'équipe de Felice Mazzu, qui a infligé à Ostende la plus large défaite de la saison jusq'ici (1-7), pourrait provisoirement repousser l'Antwerp et Bruges à 10 points. Samedi, Seraing accueillera Saint-Trond dès 16h15 dans un duel entre deux équipes en forme. Dans la foulée, Malines, 4e, tentera de confirmer sa probante victoire contre Bruges sur le terrain du Cercle de Bruges qui n'a plus gagné depuis mi-septembre en championnat.

Simultanément, Eupen tentera de briser sa spirale négative contre Courtrai. Les Pandas, auteurs d'un bon début de saison, font du surplace depuis cinq journées alors que les Kerels ont aligné quatre matches sans défaite. Le match de la soirée entre le Sporting de Charleroi et celui d'Anderlecht vaudra assurément le détour. Si les Zèbres présentent le récent bilan de 12/15, les Anderlechtois et Vincent Kompany sont particulièrement sous pression après les partages contre Louvain et Courtrai ainsi que la défaite à l'Antwerp.

Une réaction est vivement attendue du côté de Saint-Guidon. Dimanche (16h), le Beerschot se déplacera à Zulte Waregem avec l'objectif de prendre des points pour la 4e fois consécutive. Un résultat positif pourrait lui permettre de se défaire de la lanterne rouge. Dans la foulée, La Gantoise accueillera le Standard dans le choc du programme dominical. Invaincu depuis son arrivée à la tête de l'équipe liégeoise, Luka Elsner pourrait profiter de la rencontre européenne des Buffalos ce jeudi soir pour prendre un avantage physique sur son adversaire. Un bon résultat pourrait permettre aux Rouches, douzièmes avec 20 unités, de grimper dans une hiérarchie où seules deux longueurs ne les séparent d'Anderlecht, 6e. Enfin, l'Antwerp, qui joue sa survie sur la scène européenne jeudi soir à l'Eintracht Francfort, accueillera Ostende lors du dernier match de la 16e journée.

