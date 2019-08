Le Club Bruges poursuit son sans-faute avec une victoire contre Ostende

Ostende - Bruges: 26 kilomètres. La porte à côté ! Sur le terrain également, dimanche en première mi-temps du moins, la distance n'était pas tellement grande non plus entre le Club Bruges, vice-champion de Belgique, et le KVO, qui serait aujourd'hui en D1B si Lokeren n'avait pas été encore moins performant que lui la saison passée. Mais à l'arrivée et comme souvent en pareil cas, le pot de fer a finalement fait exploser le pot d'argile grâce à ses renforts venus du banc. Les deux buts de la victoire blauw en zwart ont en effet été inscrits par David Okereke et Percy Tau, tous deux entrés au jeu à la 58e minute

© Belga