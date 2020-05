En raison de la crise du coronavirus, le Club Bruges ne peut pas fêter son 16e titre de champion de Belgique de football avec ses supporters. Mais pour compenser cette absence, les "Blauw en Zwart" organiseront ce dimanche un spectacle virtuel.

Boodschap van onze captain! This is your captain speaking! 💙🖤 #KAMP16EN Geplaatst door Club Brugge K.V. op Vrijdag 15 mei 2020

Time to celebrate! 🥳 Schrap alles in je agenda en maak zondag tijd voor de grootste virtuele kampioenenmatch/show! 🤩 #VRBruges Geplaatst door Club Brugge K.V. op Vrijdag 15 mei 2020

Il commencera à 17h30 et pourra être suivi sur Facebook et YouTube. Le Club donne quelques d'informations sur son site internet. "Nous démarrons par un vrai match pour le titre ! Vous sentez déjà le stress monter ? Stijn De Groote, Rik Verheye et Leo Van der Elst s'occuperont de tout les aspects depuis notre studio. Quand nous aurons gagné, nous fêterons la victoire sur les rythmes du DJ Clinton Mata et bien sûr avec vous, les meilleurs supporters du monde", peut-on lire. "Ainsi, tous les joueurs et supporters pourront profiter de notre soirée Zoom. Ainsi, toute la famille du Club sera encore plus soudée en ce jour spécial. Rassemblez vos amis et retrouvez-vous à notre fête virtuelle !" Le capitaine Ruud Vormer s'adresse également brièvement aux fans dans un message vidéo. "Chers supporters, félicitations pour avoir remporté le titre", débute le Néerlandais. "C'était une autre année fantastique, en fait une année incroyable. Nous avons vraiment apprécié, grâce à vous aussi. Parce que sans vous, ça n'aurait pas marché, je pense. C'est maintenant mon troisième titre. Un moment très spécial en raison de ces temps de coronavirus, mais nous allons beaucoup l'apprécier. Dimanche, nous allons tout donner à nouveau dans un match spectaculaire pour le titre et dans une fête. Gardez un oeil sur tous les canaux du Club Bruges et vous saurez tout. A bientôt !"