Le Club Bruges a obtenu un partage 1-1 sur la pelouse du Dynamo Kiev, jeudi, en 16es de finale aller de l'Europa League. Brandon Mechele (67e) a répliqué au but d'ouverture de Vitaliy Buyalskiy (62e), permettant aux Blauw-Zwart de réaliser, malgré les absences de l'entraîneur Philippe Clement et de plusieurs cadres, une bonne opération en vue du match retour, programmé jeudi prochain au stade Jan Breydel.

Dans le froid de Kiev, le Club Bruges, privé notamment de Hans Vanaken et de Noa Lang, se créait la première occasion par Clinton Mata, qui récupérait au second poteau un centre de la gauche. Son tir terminait au-dessus (7e).

Le Dynamo Kiev se montrait dangereux sur deux phases semblables: un centre de la droite de Tomasz Kedziora pour la tête de Vitaliy Buyalskiy. Dans les deux cas, cela passait au-dessus (34e et 44e).

Servi par Vitaliy Mykolenko sur la gauche, Buyalskiy ouvrait le score peu après l'heure de jeu d'une frappe enroulée du droit depuis l'entrée du rectangle (62e). Le Club Bruges répliquait aussitôt: sur un corner de Ruud Vormer, Brandon Mechele s'élevait pour envoyer le ballon de la tête au fond des filets (67e).

En fin de rencontre, Bas Dost, de la tête, ne parvenait pas à redresser vers le cadre une première tête de Youssouph Badji (83e).

Le match retour se jouera jeudi prochain. Les Brugeois tenteront d'améliorer leur résultat de la saison passée, lorsqu'ils avaient été éliminés en 16es de finale par Manchester United. Comme l'an passé, Bruges a été reversé en Europa League après avoir terminé troisième de son groupe de Ligue des Champions.

