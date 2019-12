Simon Mignolet est le roi des clean sheets, même s'il est le premier à souligner que c'est l'oeuvre de toute l'équipe. Même s'il ne porte pas le brassard, c'est un des leaders du Club Bruges. Entretien.

Simon Mignolet à propos...

...de ses nombreuses clean sheets : "C'est parce que nous défendons en bloc. On ne préserve pas ses filets tout seul. On attribue le mérite des clean sheets au gardien, il a une large part de cette réussite mais ça reste une part. Nous avons une bonne défense, nous défendons bien sur les phases arrêtées et nous conservons une défense quand nous attaquons. Les joueurs de champ ont plus de mérite que moi dans la gestion d'un contre. Enfin, il y a l'entraîneur, qui insiste pour que chacun assume aussi ses tâches défensives."

...du capitanant : "Le capitanat évoque l'image du brassard et franchement, je trouve qu'il ne revient pas au gardien. Un capitaine doit parfois s'adresser à l'arbitre et c'est plus aisé s'il est un joueur de champ. Je ne peux pas piquer chaque fois un sprint de cent mètres. Ruud est un excellent capitaine et Hans un excellent second. Je suis beaucoup plus utile le long du terrain et dans le vestiaire, par mon expérience et les langues que je parle."

...des conditions de travail brugeoises : "Rien n'a changé pour moi au quotidien. De ce point de vue, le Club a le niveau de la Premier League. Les installations, l'organisation, la réflexion sur la façon de progresser. On peut toujours tout peaufiner mais tous les ingrédients sont réunis. Le complexe d'entraînement est même meilleur que Melwood. Le stade constitue le plus grand pas à franchir mais tout le monde fait de son mieux. Le Club est conscient du problème."

