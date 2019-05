Joakim Maehle aura été une nouvelle fois décisif en distillant un dixième assist toutes compétitions confondues jeudi à Anderlecht (1-1). Ce partage, cumulé à la défaite du Club de Bruges au Standard (2-0), a permis au Racing Genk de devenir champion de Belgique pour la quatrième fois de son histoire.

Le défenseur latéral droit de 21 ans n'a pas manqué de chanter les louanges de son entraîneur Philippe Clement. "Je me suis parfois surpris cette saison et c'est en partie grâce au coach. Il s'est toujours soucié de savoir si je me sentais bien à ma position, si je jouais avec confiance. Sa part dans le titre est très grande, c'est le cerveau de ce sacre", a dit le Danois.

"Je n'ai jamais été aussi fier de toute ma vie. C'est incroyable de pouvoir être champion ici, avec nos fans dernière nous. Tout le monde a fait de l'excellent travail cette saison, sans exception", a-t-il ponctué.