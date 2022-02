Le Cercle de Bruges s'est imposé 2-0 samedi après-midi contre le Beerschot pour le compte de la 28e journée de championnat de Belgique de football. Opposés à la lanterne rouge, les Brugeois ont pu compter sur Kevin Denkey et Rabbi Matondo pour faire la différence contre une équipe du Beerschot réduite à dix en première mi-temps. Avec ce résultat, le Cercle grimpe provisoirement à la neuvième place du classement avec 38 points. De son côté, le Beerschot reste dernier avec 16 points, à sept longueurs de Seraing, avant-dernier.

Le Cercle de Bruges mettait rapidement le pied sur le ballon mais le gardien anversois Mike Vanhamel retardait l'échéance sur les envois d'Olivier Deman (10e) et Dino Hotic (17e) ou encore sur la tentative à bout portant de Kevin Denkey (21e).

Le même Denkey parvenait finalement à débloquer le marquoir grâce à son troisième but personnel de la saison. Il était à la réception d'un corner de Dino Hotic pour placer une tête hors de portée du portier des Rats (27e, 1-0).

Deux minutes plus tard, le Beerschot se retrouvait à dix après l'exclusion du Camerounais Marius Noubissi, auteur d'un tacle Boris Popovic (29e).

Les Anversois mettaient le nez à la fenêtre grâce à un coup franc joué directement vers la lucarne par Raphaël Holzhauser à la 32e minute. Thomas Didillon veillait au grain et repoussait la tentative de l'Autrichien. A cinq minute du repos, Denkey pensait s'offrir un doublé, mais le but du Togolais était annulé par le VAR.

Ce n'était que partir remise pour les Brugeois qui trouvaient une seconde fois la faille dans les arrêts de jeu. Vitinho tentait sa chance et Vanhamel repoussait dans les pieds de Rabbi Matondo. Le Gallois reprenait en un temps et doublait la mise pour les siens (45+1, 2-0).

En deuxième mi-temps, le Cercle continuait sa domination, mais ne parvenait pas à accentuer son avance malgré quelques opportunités pour Olivier Deman (60e) et Silvere Ganvoula en toute fin de partie sur contre-attaque (87e).

