Le Cercle de Bruges a confirmé ce vendredi avoir prolongé le contrat de Arne Cassaert jusqu'en juin 2023. Pur produit du club, le défenseur central de 21 ans est prêté pour le reste de la saison au FC Knokke, pensionnaire de Nationale 1, anciennement appelée Division 1 Amateur.

Cassaert a effectué ses débuts professionnels pour le Cercle en Jupiler Pro League lors d'une défaite 2-1 sur le terrain du Standard en 2019. Cette saison, le défenseur central a bénéficié de temps de jeu en coupe de Belgique et a même trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-0 en seizièmes de finale contre Tirlemont (Nationale 1). A la recherche de temps de jeu, Cassaert a été prêté jusqu'à la fin de la saison au FC Knokke, 13e de Nationale 1. "Je suis arrivé à un moment de ma carrière où il est important de jouer un football d' 'hommes'. Il est important pour moi d'accumuler le plus de temps de jeu possible pour revenir beaucoup plus fort au Cercle", a-t-il réagi. Avant d'aller poser ses valises à Knokke, Cassaert a prolongé son bail brugeois jusqu'en 2023, avec une année supplémentaire en option. "J'en suis très content", a rajouté le défenseur central. "C'est une preuve que le Cercle compte sur moi pour l'avenir."