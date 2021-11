Pire équipe du royaume à domicile, le Cercle de Bruges l'a emporté au Jan Breydel Stadion pour la première fois de la saison en battant Malines 3-1 samedi lors de la 16e journée de Jupiler Pro League.

Edgaras Utkus ouvrait le score en première période de la tête (34e) avant que Nikola Storm égalise quelques minutes plus tard sur la première occasion des Malinois (43e). En deuxième période, Sheldon Bateau commettait une faute dans la surface et Dinos Hotic ne se faisait pas prier pour envoyer les Brugeois aux commandes (63e). Le jeune Rabbi Matondo mettait les hommes d'Yves Vanderhaeghe à l'abri un quart d'heure plus tard (77e). .

Dans l'autre match de la soirée, Eupen et Courtrai se sont neutralisés (2-2), des buts de Julien Ngoy (14e), Kristof D'Haene (17e), Stef Peeters (20e) et Kevin Vandendriessche (48e). Les deux équipes comptent 22 points et sont 6e et 8e, à égalité avec le Sporting d'Anderlecht qui peut profiter de ce match en l'emportant face à Charleroi samedi soir (20h45).

