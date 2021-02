Le Cercle de Bruges a mis un terme à la collaboration avec son entraîneur anglais Paul Clement ainsi que son assistant Nigel Gibbs.

Le club brugeois, avant-dernier de D1A après 25 journées, l'a annoncé lundi. Jimmy De Wulf et Wouter Artz vont temporairement diriger l'équipe première. Clement, ancien adjoint de Carlo Ancelotti, n'aura pas résisté à la défaite à Saint-Trond dimanche (3-0).

Le Cercle, pourtant auteur d'un début de saison prometteur avec cinq victoires en neuf journées, a vu sa machine s'enrayer petit à petit. Tant et si bien que les Brugeois n'ont gagné qu'un seul de leur treize derniers duels en championnat. Clement, adjoint de Carlo Ancelotti à Chelsea (2009-2011), au PSG (jan. 2012-2013), au Real Madrid (2013-2015), puis au Bayern Munich (2016-janvier 2017), avait signé un contrat de trois ans au Jan Breydel à son arrivée en juillet dernier, succédant à l'Allemand Bernd Storck.

Ce dernier avait sauvé le Cercle de la descente après un début de saison 2019-2020 compliqué. L'Anglais de 49 ans avait également officié en tant que T1 dans son pays natal, à Derby County (2015-jan 2016), Swansea (jan 2017-déc 2017) et Reading (mars 2018-déc 2018). Après son seizième de finale de Coupe de Belgique à Oud-Heverlee Louvain mercredi, le Cercle tentera de se remettre sur de bons rails à l'occasion de la réception de Malines samedi soir.

