Le Cercle Bruges s'est imposé 3-0 face à Saint-Trond, lundi, dans le dernier match de la 6e journée de la Jupiler Pro League.

Le Cercle commençait bien la rencontre. Jean Marcelin marquait même dès la 10e minute, mais l'arbitre Wesli De Cremer annulait pour une faute de main. Ce n'était que partie remise pour les Brugeois. A la 25e minute, placé juste à l'entrée du rectangle, Hotic reprenait en un temps une centre de la gauche de Dimitar Velkovski, Kenny Steppe ne pouvait rien faire (1-0, 25e).

Six minutes plus tard, Samy Mmaee arrêtait fautivement Ugbo dans le rectangle. L'attaquant anglais se faisait justice lui-même (2-0, 31e). En fin de rencontre, Vitinho fixait le score à 3-0 d'une frappe du gauche de l'entrée du rectangle (90e+1) Le Cercle (9 points) occupe la septième position. Saint-Trond (5 points), qui n'a plus gagné depuis la première journée, est 15e.

