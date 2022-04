Le joueur espagnol devrait poursuivre sa carrière en Indonésie pour y obtenir la nationalité et être candidat à la sélection de son pays.

Jordi Amat va quitter Eupen, dont il porte le brassard de capitaine, au terme de la saison. Son contrat, qui arrive à échéance le 30 juin, ne sera pas prolongé. La KAS l'a annoncé lundi dans un communiqué.

"Jordi Amat a déjà fait ses adieux à l'équipe ce lundi et prévoit de poursuivre sa carrière en Indonésie", a indiqué le club de Jupiler Pro League, précisant que le joueur espagnol a introduit une demande pour obtenir la nationalité indonésienne et qu'il est candidat à une sélection en équipe nationale d'Indonésie.

Amat était arrivé à Eupen en 2019 en provenance du Rayo Vallecano. Il a disputé 86 matchs sous le maillot des Pandas, marquant deux buts. Formé à l'Espanyol Barcelone, où il a débuté en équipe première en 2010, le défenseur a également évolué à Swansea et au Betis Séville.

