L'affiche entre La Gantoise et le Standard est prévue pour le 22 décembre à 20h30.

Le calendrier des quarts de finale de la Coupe de Belgique de football a été dévoilé par la Pro League mercredi. L'affiche de ces quarts de finale entre La Gantoise et le Standard est prévue le 22 décembre à 20h30.

Les quarts de finale débuteront le mercredi 22 décembre à 20h00 avec le déplacement d'Eupen à Malines. À 20h30, La Gantoise et le Standard s'affronteront dans l'affiche de ces quarts de finale à la Ghelamco Arena.

Les deux derniers quarts de finale seront joués le jeudi 23 décembre avec un duel entre Anderlecht et Courtrai en début de soirée (18h00) suivi du déplacement d'Oud-Heverlee Louvain au Club de Bruges (21h00). Ces quarts de finale se disputeront sans la présence des supporters visiteurs dans les tribunes.

La Pro League a décidé d'interdire la présence de supporters visiteurs dans les stades jusqu'à la fin de l'année après les incidents qui ont émaillé les rencontres Beerschot-Antwerp et Standard-Charleroi dimanche dernier.

Le calendrier: .

Mercredi 22 décembre

(20h00) Malines - Eupen (20h30)

(20h30) La Gantoise - Standard

Jeudi 23 décembre

(18h00) Anderlecht - Courtrai

(21h00) Club Bruges - Oud-Heverlee Louvai

Le calendrier des quarts de finale de la Coupe de Belgique de football a été dévoilé par la Pro League mercredi. L'affiche de ces quarts de finale entre La Gantoise et le Standard est prévue le 22 décembre à 20h30.Les quarts de finale débuteront le mercredi 22 décembre à 20h00 avec le déplacement d'Eupen à Malines. À 20h30, La Gantoise et le Standard s'affronteront dans l'affiche de ces quarts de finale à la Ghelamco Arena. Les deux derniers quarts de finale seront joués le jeudi 23 décembre avec un duel entre Anderlecht et Courtrai en début de soirée (18h00) suivi du déplacement d'Oud-Heverlee Louvain au Club de Bruges (21h00). Ces quarts de finale se disputeront sans la présence des supporters visiteurs dans les tribunes. La Pro League a décidé d'interdire la présence de supporters visiteurs dans les stades jusqu'à la fin de l'année après les incidents qui ont émaillé les rencontres Beerschot-Antwerp et Standard-Charleroi dimanche dernier. Le calendrier: .Mercredi 22 décembre (20h00) Malines - Eupen (20h30) (20h30) La Gantoise - Standard Jeudi 23 décembre (18h00) Anderlecht - Courtrai (21h00) Club Bruges - Oud-Heverlee Louvai