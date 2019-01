Le but de Chadli contre le Japon désigné "but de l'année 2018"

Au total, 4744 supporters ont participé au vote. Le but de Chadli a récolté 72% des suffrages. Le but inscrit par Kevin De Bruyne en quarts de finale contre le Brésil arrive en 2e position avec 17 %.

Le top 5 est complété par deux buts de Dries Mertens (contre le Panama au Mondial et contre les Pays-Bas en amical) et le goal de Romelu Lukaku contre le Panama.

Menés 0-2 face au Japon en 8e de finale du Mondial, les Diables avaient égalisé par Vertonghen et Fellaini. Chadli avait conclu victorieusement une contre-attaque initiée par Thibaut Courtois dans les arrêts de jeu, qualifiant la Belgique pour les quarts.

Le but de Nacer Chadli avait aussi été nominé pour le But de la Coupe du monde en juillet, mais c'est le but du Français Benjamin Pavard contre l'Argentine qui avait été élu.

Par ailleurs, les supporters peuvent encore voter jusqu'au 31 janvier pour le Diable Rouge de l'année 2018, via le site internet de la fédération.