Le but que le médian du Club de Bruges Eder Balanta a inscrit samedi face à Saint-Trond (1-2) a été injustement annulé par le VAR, a indiqué lundi la fédération belge de football, dont le département arbitrage est revenu sur plusieurs phases de la 18e journée de Jupiler Pro League.

L'arbitre Lothar D'Hondt avait validé le but brugeois à la 66e minute mais le VAR a demandé un "on field review" (intervention) ce qui entraîna l'annulation du but. "Le VAR n'avait pas à intervenir dans cette situation car il ne s'agissait pas d'une "erreur claire et évidente" de l'arbitre, particulièrement en ce qui concerne les contacts avec le haut du corps. Le but n'aurait pas dû être annulé car il s'agissait d'un contact physique normal", estime le département arbitrage.