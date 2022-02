Les Diables rouges se déplaceront d'abord à Dublin le 26 mars avant de recevoir la sélection burkinabée, quatrième de la dernière CAN, le 29 mars à Anderlecht. Ce sera le premier duel de l'histoire entre les deux pays.

Le programme des Diables Rouges lors de la fenêtre internationale de mars est désormais officiel. Après l'Irlande, que l'équipe nationale affrontera à Dublin le 26 mars (18h), une autre rencontre de préparation a été ajoutée au planning de la phalange de Roberto Martinez.

Les Diables Rouges croiseront, pour la première fois de leur histoire, la route du Burkina Faso. Ce duel est programmé le mardi 29 mars sur la pelouse du Lotto Park d'Anderlecht, a annoncé l'Union belge de football jeudi. Le Burkina Faso, 56e au classement FIFA, sort d'une Coupe d'Afrique des Nations aboutie.

Mark your calendars for our next meeting at home! 😍

More information about the ticket sale will be communicated soon. 🎫



🇳🇱 - https://t.co/Lzyeogh7qJ

🇫🇷 - https://t.co/GrlYpt3MoO#DEVILTIME pic.twitter.com/jODP5vjUxU — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 10, 2022

Les Étalons, où évoluent notamment Hervé Koffi (Charleroi) et Abdoul Tapsoba (Standard), ont atteint le dernier carré après avoir successivement écarté le Gabon et la Tunisie, avant de tomber devant le Sénégal, futur vainqueur. Outre Koffi et Tapsoba, les Burkinabés peuvent s'appuyer sur leurs attaquants Bertrand Traoré (Aston Villa) et Hassane Bandé, passé par Malines.

Pour le technicien catalan, ce duel sera intéressant à plus d'un titre. "Lors d'une préparation pour une Coupe du monde, il est toujours bon de jouer contre des pays d'autres continents. Fort de sa demi-finale à la CAN, le Burkina Faso a d'ores et déjà démontré qu'il constituera un adversaire intéressant pour les Diables Rouges", a expliqué le sélectionneur.

Une fois n'est pas coutume, l'équipe nationale ne se produira pas au Stade Roi Baudouin, "moins adapté et moins confortable" que le Lotto Park selon la fédération, qui a aussi insisté sur la proximité entre Anderlecht et le centre national de Tubize. Roberto Martinez n'appellera que des joueurs qui comptent moins de 50 caps lors de ce rassemblement de mars.

Le programme des Diables Rouges lors de la fenêtre internationale de mars est désormais officiel. Après l'Irlande, que l'équipe nationale affrontera à Dublin le 26 mars (18h), une autre rencontre de préparation a été ajoutée au planning de la phalange de Roberto Martinez. Les Diables Rouges croiseront, pour la première fois de leur histoire, la route du Burkina Faso. Ce duel est programmé le mardi 29 mars sur la pelouse du Lotto Park d'Anderlecht, a annoncé l'Union belge de football jeudi. Le Burkina Faso, 56e au classement FIFA, sort d'une Coupe d'Afrique des Nations aboutie. Les Étalons, où évoluent notamment Hervé Koffi (Charleroi) et Abdoul Tapsoba (Standard), ont atteint le dernier carré après avoir successivement écarté le Gabon et la Tunisie, avant de tomber devant le Sénégal, futur vainqueur. Outre Koffi et Tapsoba, les Burkinabés peuvent s'appuyer sur leurs attaquants Bertrand Traoré (Aston Villa) et Hassane Bandé, passé par Malines. Pour le technicien catalan, ce duel sera intéressant à plus d'un titre. "Lors d'une préparation pour une Coupe du monde, il est toujours bon de jouer contre des pays d'autres continents. Fort de sa demi-finale à la CAN, le Burkina Faso a d'ores et déjà démontré qu'il constituera un adversaire intéressant pour les Diables Rouges", a expliqué le sélectionneur. Une fois n'est pas coutume, l'équipe nationale ne se produira pas au Stade Roi Baudouin, "moins adapté et moins confortable" que le Lotto Park selon la fédération, qui a aussi insisté sur la proximité entre Anderlecht et le centre national de Tubize. Roberto Martinez n'appellera que des joueurs qui comptent moins de 50 caps lors de ce rassemblement de mars.