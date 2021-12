La direction du club anversois risque d'avoir beaucoup de lettres d'excuses à rédiger.

Le Beerschot a envoyé un courrier au RFC Seraing pour présenter ses excuses suite au comportement de ses supporters lors de leur duel le 30 octobre dernier au Kiel en championnat.

C'est le club sérésien qui a publié ce courrier signé du directeur général du Beerschot, Frédéric Van den Steen, sans préciser quand celui-ci a été envoyé. "Il s'agissait d'une rencontre très fair-play et agréable à suivre", a écrit le club anversois qui s'était imposé 3 à 0 au Kiel. "Même si le Beerschot a pris l'avance et que tant sur les plans sportif qu'extra-sportif, il n'y avait aucune raison d'une quelconque animosité envers le RFC Seraing, une partie de nos supporters a pourtant jugé bon d'entonner divers chants à l'attention des visiteurs. Le Beerschot condamne ce comportement de nos fans et tient à s'excuser pour cela envers la direction du RFC Seraing et toute personne qui s'est sentie offensée. Ces chants étaient insultants et inutiles. Le Beerschot a noué un dialogue avec ses supporters pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus".

🔴⚫️👏 Nous avons reçu un courrier de la direction du @kbeerschotva suite à notre rencontre du 30 octobre écoulé, que nous reproduisons ici.



👉 Faisons en sorte, tous ensemble, de bannir toute forme de violence des stades ! pic.twitter.com/8ljoSKgBgo — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) December 7, 2021

Dimanche face à l'Antwerp, de nouveaux incidents ont éclatés.. Le derby anversois a été en effet entaché d'affrontements entre les clans les plus violents des deux camps. Un supporter du Beerschot a même traversé le terrain pour lancer une fusée dans le box des supporters de l'Antwerp. Une banderole avait aussi été déployée à l'encontre de Radja Nainggolan, le joueur de l'Antwerp, considéré comme un traître alors qu'il avait accepté d'être "l'ambassadeur honorifique" du Beerschot. "Radja Vaffanculo" pouvait-on lire dimanche en grand. Le Beerschot a condamné lundi ces comportements. "Ce qui s'est passé dans notre stade est tout simplement inacceptable", a écrit le club anversois.

Un autre match de Jupiler Pro League dimanche soir entre le Standard et Charleroi (0-3) a également déraillé avec des jets de fumigènes et un envahissement du terrain qui a contraint l'arbitre à arrêter définitivement la rencontre après 88 minutes de jeu. Le conseil d'administration de la Pro League a décidé lundi, en réponse, de ne pas autoriser la présence des supporters visiteurs dans tous les matchs de la Pro League jusqu'à la fin de l'année civile 2021.

