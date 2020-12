Des Eupenois méritants ont fait tomber le Beerschot dimanche dans un match très mouvementé de la 15e journée de Jupiler Pro League (0-1). Le but d'Agbadou permet à Eupen de continuer sa série de 5 matchs sans défaite.

Le match commençait sur un gros rythme, et ce sont les Eupenois qui frappaient les premiers mais Mike Vanhamel se détendait bien pour arrêter la frappe d'Amara Baby (5e). Ce sont ensuite les Anversois qui se montraient dangereux mais le coup-franc vicieux de Rapha Holzauser ne trompait pas Théo Defourny (13e). Les Eupenois mettaient ensuite le pied sur le ballon et finissaient par ouvrir le score sur une tête d'Emmanuel Agbadou sur corner (35e).

Les phases arrêtées posaient encore problème aux Anversois quand un long coup-franc de Stef Peeters lobait Mike Vanhamel mais passait juste à côté du but (41e). Les joueurs d'Eupen continuaient de presser et la frappe de Knowledge Musona frôlait elle-aussi le montant (42e) et cela se rapprochait encore lorsque Amara Baby, seul dans le petit rectangle, catapultait sur la barre un ballon parfait de Stef Peeters à la suite d'une superbe action collective (44e). Mike Vanhamel se détendait même une nouvelle fois juste avant la pause pour capter une tête de Jonathan Heris (45e+1).

En deuxième période, le Beerschot se procurait la plus grosse occasion de la rencontre quand la reprise de Bourdin était sauvée sur la ligne avec l'aide de la barre transversale (53e). Eupen profitait ensuite des espaces dans la défense pour se présenter plusieurs fois en face à face avec Mike Vanhamel qui s'interposait face à Julien Ngoy (56e), Amara Baby (60e) et encore face à Ngoy (63e). Musashi Suzuki passait tout proche de l'égalisation (65e) mais son ballon piqué était sauvé in extremis par Heris.

Les Pandas pensaient se mettre à l'abri mais le but de Baby était logiquement annulé pour hors-jeu (70e). Les occasions se succédaient ensuite pour les Anversois, bien décidés à égaliser. La frappe de Holzauser était boxée par Defourny (78e) et Pierre Bourdin déviait un centre sur l'intérieur de la barre transversale (81e). Les Anversois faisaient encore trembler le cadre à la 88e avec une reprise de Frederic Frans à bout portant. Ce sont les pieds de Defourny qui sauvaient Eupen sur une frappe de Coulibaly et permettaient aux Eupenois de rentrer chez eux avec les trois points de la victoire.

Les Eupenois continuent leur belle série et remontent à la 9e place avec 20 points alors que les Anversois (28 points) sont bloqués à la troisième place et laissent Genk et Bruges s'échapper en tête du classement.

Le match commençait sur un gros rythme, et ce sont les Eupenois qui frappaient les premiers mais Mike Vanhamel se détendait bien pour arrêter la frappe d'Amara Baby (5e). Ce sont ensuite les Anversois qui se montraient dangereux mais le coup-franc vicieux de Rapha Holzauser ne trompait pas Théo Defourny (13e). Les Eupenois mettaient ensuite le pied sur le ballon et finissaient par ouvrir le score sur une tête d'Emmanuel Agbadou sur corner (35e). Les phases arrêtées posaient encore problème aux Anversois quand un long coup-franc de Stef Peeters lobait Mike Vanhamel mais passait juste à côté du but (41e). Les joueurs d'Eupen continuaient de presser et la frappe de Knowledge Musona frôlait elle-aussi le montant (42e) et cela se rapprochait encore lorsque Amara Baby, seul dans le petit rectangle, catapultait sur la barre un ballon parfait de Stef Peeters à la suite d'une superbe action collective (44e). Mike Vanhamel se détendait même une nouvelle fois juste avant la pause pour capter une tête de Jonathan Heris (45e+1). En deuxième période, le Beerschot se procurait la plus grosse occasion de la rencontre quand la reprise de Bourdin était sauvée sur la ligne avec l'aide de la barre transversale (53e). Eupen profitait ensuite des espaces dans la défense pour se présenter plusieurs fois en face à face avec Mike Vanhamel qui s'interposait face à Julien Ngoy (56e), Amara Baby (60e) et encore face à Ngoy (63e). Musashi Suzuki passait tout proche de l'égalisation (65e) mais son ballon piqué était sauvé in extremis par Heris. Les Pandas pensaient se mettre à l'abri mais le but de Baby était logiquement annulé pour hors-jeu (70e). Les occasions se succédaient ensuite pour les Anversois, bien décidés à égaliser. La frappe de Holzauser était boxée par Defourny (78e) et Pierre Bourdin déviait un centre sur l'intérieur de la barre transversale (81e). Les Anversois faisaient encore trembler le cadre à la 88e avec une reprise de Frederic Frans à bout portant. Ce sont les pieds de Defourny qui sauvaient Eupen sur une frappe de Coulibaly et permettaient aux Eupenois de rentrer chez eux avec les trois points de la victoire. Les Eupenois continuent leur belle série et remontent à la 9e place avec 20 points alors que les Anversois (28 points) sont bloqués à la troisième place et laissent Genk et Bruges s'échapper en tête du classement.