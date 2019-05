Le Beerschot et Lokeren restent sur leurs positions : "Prononcez la relégation"

Les avocats des parties intervenantes les clubs du Beerschot et du Sporting Lokeren ont présenté leurs dernières plaidoieries lundi devant la commission des litiges d'appel de l'Union belge (URBSFA) dans le dossier de suspicion de fraude dans le football. "Je vous demande d'appliquer le règlement fédéral et de prononcer la relégation du FC Malines et de Waasland-Beveren. Sinon, le football subira des dommages irréparables."

Maître Thomas Gillis, au nom du Beerschot, a été autorisé à ouvrir les débats et a immédiatement été au coeur du dossier. "Les personnes impliquées ne voient même pas à quel point leurs actions sont répréhensibles. Le match a été vendu. La preuve est là, noir sur blanc sur la bande, mais la défense continue de le nier." Gillis a lu un certain nombre de citations tirées d'enregistrements téléphoniques moins utilisés. L'avocat s'est concentré sur l'approche des joueurs d'Eupen dans la période précédant les derniers matchs. Paul Allaerts, CEO de Mouscron, a également reçu un appel téléphonique. Enfin, Bart Vertenten a également été mentionné. "C'est un ami de Dejan Veljkovic depuis des années." "Mon coeur de footballeur saigne quand j'analyse ces appels téléphoniques. Je pense que le 11 mars 2018 est le point d'orgue frauduleux de ce qui se passe depuis des années. Le trucage des matchs n'a pas été inventé dans la semaine de mars 2018", explique Gillis. Conformément à son rôle de partie intervenante, Walter Van Steenbrugge, au nom de Lokeren, a fait l'éloge du dossier disciplinaire. "Le parquet fédéral a fourni un excellent travail. Il n'y a pas de faille juridique et il ne peut être question de subjectivité", selon le célèbre pénaliste. "Mais si je peux me permettre une critique. M. Wagner, vous avez été trop gentil avec ces clubs." Selon Van Steenbrugge, les arguments de procédure du FC Malines et de Waasland-Beveren, mais aussi des agents de joueurs, n'ont pas tenu la route. "Les déclarations sont tout simplement incroyables. Je suis particulièrement choqué par Waasland-Beveren. J'entends souvent des clients criminels jurer sur la tête de leurs proches, comme l'a fait le président Huyck. C'est une bonne chose que cela ne se réalise jamais", a ajouté le conseil du Sporting Lokeren. "Pourquoi M. Huyck n'a-t-il pas signalé les deux conversations mafieuses avec Veljkovic ? Parce qu'il l'a aidé, bien sûr. " Van Steenbrugge a donné un aperçu chronologique de toutes les conversations téléphoniques qui, selon lui, prouvent qu'il y a eu au moins des tentatives de trucage de match. "Peu importe que ce soit déplorable pour les supporters de Malines et de Waasland-Beveren : les clubs doivent payer les conséquences de leur manipulation. Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous avez l'instigateur le FC Malines, le meneur de jeu Dejan Veljkovic et les collaborateurs de Waasland-Beveren. Ceux qui ont tiré les ficelles dans les deux clubs font partie intégrante du club, donc ils devraient aussi être punis."