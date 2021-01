Le match d'alignement de la 17e journée entre le Beerschot et le Cercle Bruges s'est terminé par un partage mercredi (1-1). Musashi Suzuki a ouvert la marque pour les Rats (22e, 1-0) et Anthony Musaba a arraché l'égalisation pour les Brugeois (89e, 1-1). Au classement, toutes les équipes comptent désormais vingt matches. Le Beerschot (30 points) se hisse en 7e position et le Cercle (19 points) est 16e.

Avant le coup d'envoi, les deux équipes restaient sur un bilan catastrophique avec un seul point sur 15 pour le Beerschot et un zéro pointé sur 21 pour le Cercle. Si Hernan Losada a reconduit le onze ayant arraché le partage à Gand, Paul Clement a fait confiance à Dino Hotic, David Bates et Franck Kanouté au détriment de Jean Marcelin, Kevin Hoggas et Vitinho. Les Brugeois se sont montrés plus entreprenants mais Mike Vanhamel est resté bien tranquille jusqu'à ce qu'un tir de Kylian Hazard ne frappe le poteau (19e). Par contre, Thomas Didillon a été cloué par Suzuki, qui avait été lancé dans la profondeur par Raphael Holzhauser (22e, 1-0).

Malgré ses 60% de possession de balle, le Cercle n'est pas parvenu à vraiment inquiéter le gardien adverse. Après le repos, le Cercle s'est montré plus dangereux mais Ike Ugbo n'a pas réussi à prolonger une service de Hazard (49e) et Charles Vanhoutte a expédié le ballon au-dessus du but (51e). Dans la foulée, Vanhamel a repoussé d'un excellent réflexe une tentative de Musaba et a sorti la reprise de Hazard sur le rebond (62e). Le Cercle a continué à pousser mais un ballon d'Ugbo a été été dévié en corner par Jan van den Bergh (77e). Mais après avoir dépassé Pierre Bourdin, Ugbo a servi Musaba, qui a arraché le point de l'égalisation (89e, 1-1).

