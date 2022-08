Charleroi a signé un deuxième succès d'affilée en championnat de Belgique en s'imposant 1-3 à Zulte Waregem dimanche dans un match de la 5e journée. Daan Heymans (36e), Joris Kayembe et Anass Zaroury (89e) ont hissé les Carolos à la 5e place du classement avec 9 points. Les Flandriens, qui avaient ouvert la marque par Alieu Fadera (5e), est 15e avec 4 points.

Au Essevee, Mbaye Leye, qui a dû se passer de Jean-Luc Dompé parti à Hambourg, a écarté Lasse Vigen et les a remplacés par Daniel Ramirez, dont c'était la première titularisation, et Novatus Miroshi. Chez les Zèbres, Edward Still a titularisé Heymans pour la première fois et a accordé sa confiance à Loïc Bessilé tandis que Ryota Morioka et Joris Kayembe -surprise- se sont retrouvés sur le banc.

Pour combler le trou à gauche laissé par Dompé, le coach de Zulte a pensé à Fadera. Un bon feeling puisque le Gambien a inscrit son deuxième but de la saison sur un centre d'Alessandro Ciranni (5e, 1-0). Sur une combinaison avec Fadera, Miroshi a également eu une grosse opportunité mais le jeune Tanzanien, 19 ans, n'a pas profité de sa bonne position de tir, préférant passer le ballon en retrait (16e). Un peu abasourdi par le départ canon de son adversaire, Charleroi a commencé à sortir de son camp et Jackson Tchatchoua a parachevé un raid sur la gauche d'un tir dans le filet latéral (25e). Après avoir eu un beau réflexe sur un coup franc de Adem Zorgane (32e), Sammy Bossut s'est incliné sur une reprise de la tête imparable de Heymans (36e, 1-1).

À la reprise, Hervé Koffi a empêché Waregem de connaître un départ canon comme en première période en bloquant une volée de Ciranni, trouvé dans les seize mètres par Ramirez (48e). Leye a alors sorti Ciranni et Ramirez pour Lukas Willen et Ravy Tsouka Dozi, ce qui a impliqué l'abandon du 4-3-3 pour un 3-5-2 (57e).Ce nouveau dispositif n'a pas relancé les visités puisque au prix d'un ultime plongeon Bossut a repoussé des poings une frappe enroulée d'Ali Gholizadeh (62e). Still a eu plus de flair avec ses changements: montés à la place de Tchatchoua et Gholizadeh (71e), Kayembe a donné l'avance aux Zèbres de la tête sur un centre d'Isaac Mbenza, un autre remplaçant (83e, 1-2). Enfin, sur une passe de Morioka, Zaroury a puni Zulte Waregem, club dans lequel il a fait ses classes chez les jeunes (89e, 1-3). Le duo était monté au jeu simultanément à la 80e.

Au Essevee, Mbaye Leye, qui a dû se passer de Jean-Luc Dompé parti à Hambourg, a écarté Lasse Vigen et les a remplacés par Daniel Ramirez, dont c'était la première titularisation, et Novatus Miroshi. Chez les Zèbres, Edward Still a titularisé Heymans pour la première fois et a accordé sa confiance à Loïc Bessilé tandis que Ryota Morioka et Joris Kayembe -surprise- se sont retrouvés sur le banc. Pour combler le trou à gauche laissé par Dompé, le coach de Zulte a pensé à Fadera. Un bon feeling puisque le Gambien a inscrit son deuxième but de la saison sur un centre d'Alessandro Ciranni (5e, 1-0). Sur une combinaison avec Fadera, Miroshi a également eu une grosse opportunité mais le jeune Tanzanien, 19 ans, n'a pas profité de sa bonne position de tir, préférant passer le ballon en retrait (16e). Un peu abasourdi par le départ canon de son adversaire, Charleroi a commencé à sortir de son camp et Jackson Tchatchoua a parachevé un raid sur la gauche d'un tir dans le filet latéral (25e). Après avoir eu un beau réflexe sur un coup franc de Adem Zorgane (32e), Sammy Bossut s'est incliné sur une reprise de la tête imparable de Heymans (36e, 1-1). À la reprise, Hervé Koffi a empêché Waregem de connaître un départ canon comme en première période en bloquant une volée de Ciranni, trouvé dans les seize mètres par Ramirez (48e). Leye a alors sorti Ciranni et Ramirez pour Lukas Willen et Ravy Tsouka Dozi, ce qui a impliqué l'abandon du 4-3-3 pour un 3-5-2 (57e).Ce nouveau dispositif n'a pas relancé les visités puisque au prix d'un ultime plongeon Bossut a repoussé des poings une frappe enroulée d'Ali Gholizadeh (62e). Still a eu plus de flair avec ses changements: montés à la place de Tchatchoua et Gholizadeh (71e), Kayembe a donné l'avance aux Zèbres de la tête sur un centre d'Isaac Mbenza, un autre remplaçant (83e, 1-2). Enfin, sur une passe de Morioka, Zaroury a puni Zulte Waregem, club dans lequel il a fait ses classes chez les jeunes (89e, 1-3). Le duo était monté au jeu simultanément à la 80e.