Cet été, Sander Berge aurait dû être le transfert sortant le plus cher de l'histoire du KRC Genk, mais le Norvégien est finalement resté, afin de participer à la Champions League avec le club limbourgeois. Malgré un départ poussif, il ne le regrette pas.

Parfois (mais rarement), le métier de journaliste est facile. Par exemple, lorsqu'une interview avec un joueur est programmée exactement un an après la précédente, au même endroit. Que fait-on, dans ce cas-là ? On prend l'interview précédente, et on commence par la même question.

