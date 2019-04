L'ailier de l'Antwerp Didier Lamkel Ze risque quatre journées de suspension et une amende de 4.000 euros. C'est ce que le parquet de l'Union belge de football a proposé lundi à son encontre pour son carton rouge reçu dans les derniers instants du match contre le Standard (victoire 2-1).

Didier Lamkel Ze avait inscrit le but victorieux (2-1) à l'heure de jeu. Dans les arrêts de jeu, il s'est rendu coupable d'un mauvais geste sur Paul-José Mpoku, qui lui a valu un retour anticipé au vestiaire.

Si l'Antwerp accepte la sanction, le Camerounais ne jouera plus cette saison, puisqu'il ne reste que quatre journées à disputer. Une perte importante pour les Anversois, en pleine lutte pour une qualification européenne. Le 'Great Old' est actuellement troisième, à 3 points du deuxième, Bruges, et compte, dans l'attente de l'officialisation de la victoire du Standard sur Anderlecht, 5 longueurs d'avance sur le Standard.

Le défenseur de Mouscron Noë Dussene pourrait manquer lui les deux prochaines rencontres des playoffs II. Dussene a vu rouge après 23 minutes de jeu seulement contre Courtrai (défaite 2-3) pour un tacle dangereux sur Teddy Chevalier. L'arbitre Boterberg avait maintenu sa décision même après avoir revu les images sur la vidéo, sur conseil du VAR. Le parquet proposé lui deux journées de suspension et 2.000 euros d'amende.

Si Mouscron accepte la sanction, Dussene manquera les matchs contre Zulte Waregem (5 mai) et l'Union Saint-Gilloise (11 mai).

Si les intéressés n'acceptent pas la proposition du parquet, leur dossier sera renvoyé mardi devant la Commission des litiges de l'Union belge.