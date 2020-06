L'Antwerp a jeté les bases de sa saison 2020-2021 lundi. Pour sa première, le nouveau coach Ivan Leko a pu compter sur 22 joueurs lors de la reprise des entraînements. Tous les joueurs sous contrat la saison prochaine étaient présents, à l'exception de Didier Lamkel Zé.

Outre la reprise du championnat, prévue pour le 7 août, le Great Old prépare surtout sa finale de Coupe de Belgique contre le Club Bruges, reportée au 1er août. L'ancien gardien de Mouscron Jean Butez, appelé à remplacer Sinon Bolat, était bel et bien présent, contrairement à Lamkel Zé.

Selon les médias, l'attaquant aurait subi une traitement du cuir chevelu et devrait éviter toute activité physique ou qui l'expose au soleil. La date de son retour n'a pas été évoquée par le club. Dieumerci Mbokani et Steven Defour, qui arrivent en fin de contrat, n'étaient pas de la partie mais ces absences étaient prévues. Le club partira en stage du 27 juin au 5 juillet à Harsewinkel, en Allemagne. Le calendrier des matches amicaux n'est pas encore connu.

Outre la reprise du championnat, prévue pour le 7 août, le Great Old prépare surtout sa finale de Coupe de Belgique contre le Club Bruges, reportée au 1er août. L'ancien gardien de Mouscron Jean Butez, appelé à remplacer Sinon Bolat, était bel et bien présent, contrairement à Lamkel Zé. Selon les médias, l'attaquant aurait subi une traitement du cuir chevelu et devrait éviter toute activité physique ou qui l'expose au soleil. La date de son retour n'a pas été évoquée par le club. Dieumerci Mbokani et Steven Defour, qui arrivent en fin de contrat, n'étaient pas de la partie mais ces absences étaient prévues. Le club partira en stage du 27 juin au 5 juillet à Harsewinkel, en Allemagne. Le calendrier des matches amicaux n'est pas encore connu.