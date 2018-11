La valse des entraîneurs continue: Yannick Ferrera limogé par Waasland-Beveren

Yannick Ferrera, 38 ans, était arrivé au Freethiel en juin, à la suite du licenciement de Sven Vermant. Le Bruxellois, qui avait débuté sa carrière de joueur à Beveren en 2000, avait signé un contrat de deux ans. Mais il ne sera resté que quelques mois sur le banc waeslandien.

Waasland-Beveren n'a gagné qu'un seul match depuis le début du championnat, pour huit partages et six défaites. Résultat: une 14e place provisoire au classement, avec 1 point d'avance sur Lokeren, 15e, et 2 sur la lanterne rouge, Mouscron, qui reçoit le leader Genk dimanche soir en clôture de la 15e journée de championnat.

Yannick Ferrera avait débuté sa carrière d'entraîneur en équipes de jeunes à Anderlecht en 2004. Il a débuté en D1 en devanant T1 de Charleroi en 2012, devenant à 31 ans le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Jupiler Pro League. Après avoir démissionné de son poste chez les Zèbres en février 2013, il s'est retrouvé à Saint-Trond, qu'il a fait monter en D1 en 2015, puis au Standard, avec lequel il a remporté la Coupe de Belgique en 2016, et Malines, qu'il a failli qualifier pour les playoffs I (7e) en 2016-2017, avant de complètement manquer le debut de la saison 2017-2018 (une seule victoire en onze matches), ce qui lui valut d'être limogé en octobre 2017.

Yannick Ferrera est le quatrième entraîneur licencié cette saison en Jupiler Pro League, après Frank Defays (Mouscron), Yves Vanderhaeghe (La Gantoise) et Peter Maes (Lokeren).

La valse des entraîneurs en 2018-2019

- 30/08/2018: Frank Defays est limogé par Mouscron après un 0/15 de l'Excel lors des cinq premières journées de championnat. L'ancien coach de Virton (D1 amateurs) était en poste depuis février 2018. C'est son adjoint Laurent Demol qui assure l'interim dans l'attente de la désignation d'un nouveau T1.

- 02/09/2018: L'Allemand Bernd Storck succède à Frank Defays à l'Excel Mouscron, la lanterne rouge avec zéro point sur dix-huit. Il signe un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option.

- 08/10/2018: Yves Vanderhaeghe est limogé par La Gantoise au lendemain de la lourde défaite des Buffalos face à Genk (1-5) en clôture de la 10e journée du championnat de Belgique. Gand, qui n'a plus gagné depuis sa victoire au Cercle de Bruges le 2 septembre, est 7e avec 14 points en 10 matches. Vanderhaeghe était arrivé à Gand en octobre 2017 pour remplacer Hein Vanhaezebrouck. Il avait mené les Buffalos à la 4e place du championnat 2017-2018.

- 10/10/2018: Le Danois Jess Thorup est nommé à la tête de La Gantoise. Le Danois, qui était encore sous contrat avec Midtjylland, a paraphé un contrat de trois saisons avec les Buffalos.

- 27/10/2018: à l'issue du partage blanc (0-0) de Lokeren face à Ostende, les Waeslandiens décident de remercier leur entraîneur Peter Maes suite aux résultats décevants du début de saison. Après 12 matches, Lokeren compte 6 points et est lanterne rouge de Jupiler Pro League. "Arnar Vidarsson reprendra ses tâches jusqu'à nouvel ordre", a indiqué le club. Peter Maes avait été interpellé aussi en début de semaine dans le cadre de l'enquête de la police fédérale sur des fraudes dans le milieu du football belge, puis remis en liberté sous conditions par le juge d'instruction. Mis en cause dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent et sur une éventuelle participation à une organisation criminelle, Peter Maes peut plus entrer en contact avec la presse.

- 29/10/2018: Lokeren annonce avoir trouvé un accord verbal avec Trond Sollied, double champion de Belgique à la tête du Club de Bruges (2003 et 2005). Le Norvégien, inactif depuis cinq ans et une expérience en Turquie, va diriger son quatrième club belge après trois passages à La Gantoise, un au Club de Bruges et un autre au Lierse.