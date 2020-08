Notre rubrique "Tactique pour les débutants" vous présente en vidéo un aspect tactique du jeu, pour vous aider à mieux comprendre ce qui se déroule sur le terrain.

Il y a ceux qui misent sur une attaque ambitieuse, affirmant sans trembler que marquer un but de plus que l'adversaire est toujours la meilleure manière de gagner. Et puis, il y a les autres, qui vous rappellent que garder le zéro derrière, c'est déjà au moins un point de gagné. Quelle est la meilleure tactique? On tente de répondre à la question dans la vidéo ci-dessous.

Après le visionnage, il est déjà l'heure de choisir le thème de la prochaine vidéo, que vous découvrirez vendredi prochain sur notre site, en répondant à ce sondage.

